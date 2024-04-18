مصرع وإصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة بقنا

لقي شاب مصرعه وأصيب اثنين آخرين، اليوم الخميس، بطلقات نارية إثر مشاجرة مسلحة بسبب خلافات على قطعة أرض في قرية حمرادوم، مركز نجع حمادي، شمالي محافظة قنا.

كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من اللواء أحمد البديوي مدير المباحث الجنائية بمقتل شاب وإصابة اثنين آخرين بطلقات نارية بسبب خلافات على مشاية في قطعة أرض زراعية داخل قرية حمرادوم في مركز نجع حمادي.

وبعد الفحص تبين مصرع كلًا من "علاء.ح، وإصابة عبده.م، ودندراوي.م بطلقات نارية إثر معركة مسلحة بين أبناء عمومة بسبب خلافات على قطعة أرض زراعية في قرية حمرادوم مركز نجع حمادي، تم إيداع الجثة والمصابين داخل مشرحة مستشفى نجع حمادي العام تحت تصرف الجهات المختصة.

فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهمين الهاربين.