الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

مصرع وإصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة بقنا

جثة
جثة

لقي شاب مصرعه وأصيب اثنين آخرين، اليوم الخميس، بطلقات نارية إثر مشاجرة مسلحة بسبب خلافات على قطعة أرض في قرية حمرادوم، مركز نجع حمادي، شمالي محافظة قنا.

كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من اللواء أحمد البديوي مدير المباحث الجنائية بمقتل شاب وإصابة اثنين آخرين بطلقات نارية بسبب خلافات على مشاية في قطعة أرض زراعية داخل قرية حمرادوم في مركز نجع حمادي.

وبعد الفحص تبين مصرع كلًا من "علاء.ح، وإصابة عبده.م، ودندراوي.م بطلقات نارية إثر معركة مسلحة بين أبناء عمومة بسبب خلافات على قطعة أرض زراعية في قرية حمرادوم مركز نجع حمادي، تم إيداع الجثة والمصابين داخل مشرحة مستشفى نجع حمادي العام تحت تصرف الجهات المختصة.

فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهمين الهاربين.

قنا نجع حمادي حادث قنا مشاجرة امن قنا

مواد متعلقة

انتشال جثة طفل غرق في ترعة بفرشوط

محافظ قنا يتابع تنفيذ أعمال البنية التحتية بمدينة الأمل

إصابة مُسِّن وابنته إثر انقلاب سيارة بقنا

إصابة 3 أشخاص بحروق واختناق فى حريق مخبز بفرشوط

محافظ قنا يتفقد أعمال إحلال وتجديد محطة "صرف بركة"

محافظ قنا: تنفيذ 350 مشروعا صغيرا للأسر الأكثر احتياجا بقرى دشنا

خلال جولته الميدانية بفرشوط.. محافظ قنا يوجه بتطهير ترعة الكوم الأحمر بقرية العسيرات

الأكثر قراءة

حقيقة عرض استثمارى جديد لـ"رأس جميلة" بشرم الشيخ

تراجع أسعار الفراخ البيضاء.. سعر الدواجن اليوم الخميس 2024/4/18

خبر سار لجماهير الأهلى قبل مواجهة مازيمبى فى دورى الأبطال

توسعة الكورنيش.. مشروع قومي لتطوير المدينة قبل الصيف.. ومواطنون: "تأخر كثيرا"

عاجل| استدعاء مسئولين بالجبلاية ونجوم فى الأهلى.. كواليس محاكمة حسين الشحات

"الأرصاد" تكشف حقيقة انتشار الذباب الصحراوى بالتزامن مع التقلبات الجوية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الأزمة السودانية المنسية

د. محمد عفيفي

بولاق الفرنساوية

جلال حمام

فى معركتها مع إسرائيل.. إيران ليست وحدها

مدحت بشاى

سمير مرقص على طاولة "المشهد"

عبد الرحيم طايع

إلى أين يا غزة؟

محمد العسيري

الأبنودى.. أنا مش هموت دلوقتى

محاسن السنوسي

استقالة "باتيلى" المبعوث الأممى تربك المشهد الليبى

ماجد حبته

خطوات.. لزيادة الصادرات

صور

مصر تزهو بثقافتها.. هوية بصرية للدائري وترويج للمتحف الكبير

جسر بين الحضارات.. التراث العالمي يُوحد الإنسانية

نجوم الفن يشاركون فى عزاء شيرين سيف النصر

محطة تل أبيب

المزيد

خسائر لا حصر لها.. كيف فشلت سياسة الردع الإسرائيلية مع إيران وحماس؟

مشروع مثير للجدل.. وثائق سرية تكشف "لعبة نتنياهو" فى القدس

ساعد فيها جنود الاحتلال.. شهادات مروعة من هجمات المستوطنين على الفلسطينيين