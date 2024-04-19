مستشفيات قنا الجامعية تستقبل 25 مصابًا فلسطينيًا و54 مرافق

كشف مصدر مسئول بمستشفيات قنا الجامعية، عن استقبال مستشفى المرزوقي 25 مصابًا فلسطينيًا بينهم نتيجة الحرب والبعض الآخر مصابين بمرض السرطان.

وأضاف المصدر، أن المستشفى كانت على أتم استعداد لاستقبال أشقائنا الفلسطينين المصابين، لكن سوف يتم تجهيز أماكن في مستشفيات الحرم الجامعي ومستشفى المعبر بسبب المرافقين البالغ عددهم 54 مرافق إضافة للمصابين.

وذكر المصدر أن المصابين تم وضعهم داخل استقبال الجراحة بمستشفى المرزوقي وبينهم من يحتاج الدخول إلى إجراء عمليات جراحية نتيجة لإصاباتهم البالغة والمستشفى والأطقم الطبية يوفرون كل السبل المتاحة لعلاجهم، بالإضافة إلى توجيهات وزارة الصحة بالحرص الشديد على توفير كل ما يلزم لعلاج أشقاؤنا الفلسطينين.