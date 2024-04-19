الجمعة 19 أبريل 2024
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محمد الباز

محافظات

مستشفيات قنا الجامعية تستقبل 25 مصابًا فلسطينيًا و54 مرافق

مستشفي قنا الجامعي
مستشفي قنا الجامعي

كشف مصدر مسئول بمستشفيات قنا الجامعية، عن استقبال مستشفى المرزوقي 25 مصابًا فلسطينيًا بينهم نتيجة الحرب والبعض الآخر مصابين بمرض السرطان.

وأضاف المصدر، أن المستشفى كانت على أتم استعداد لاستقبال أشقائنا الفلسطينين المصابين، لكن سوف يتم تجهيز أماكن في مستشفيات الحرم الجامعي ومستشفى المعبر بسبب المرافقين البالغ عددهم 54 مرافق إضافة للمصابين.

وذكر المصدر أن المصابين تم وضعهم داخل استقبال الجراحة بمستشفى المرزوقي وبينهم من يحتاج الدخول إلى إجراء عمليات جراحية نتيجة لإصاباتهم البالغة والمستشفى والأطقم الطبية يوفرون كل السبل المتاحة لعلاجهم، بالإضافة إلى توجيهات وزارة الصحة بالحرص الشديد على توفير كل ما يلزم لعلاج أشقاؤنا الفلسطينين.

قنا فلسطين جامعة قنا مستشفي قنا الجامعي أخبار محافظة قنا

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