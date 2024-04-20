محافظ قنا ورئيس جامعة جنوب الوادي يزوران مصابي غزة بالمستشفيات الجامعية

زار اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، والدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، مصابى قطاع غزة بالمستشفيات الجامعية، والبالغ عددهم 24 حالة، و38 مرافق وذلك للاطمئنان على الحالة الصحية لهم والتأكد من تلقيهم الرعاية الطبية الكاملة، رافقهما كلا من الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة والسكان، والدكتور محمد الديب نقيب الأطباء بقنا، والدكتور أحمد هاشم عميد كلية الطب، والدكتور حجاجي منصور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية والدكتور محمود عبد العال نائب مدير مستشفى الطواريء( المرزوقي).

ومن جانبه أعرب محافظ قنا، عن تقديره للفتة الإنسانية الكريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحرصه على دعم الأشقاء الفلسطينيين في غزة، وتقديم المساعدات الإنسانية والصحية لهم.

واطمأن محافظ قنا؛ ورئيس جامعة جنوب الوادي على تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية، وتوفير العلاج اللازم للحالات؛

وتابعا الحالة الصحية للأسر الفلسطينية المتواجدة بالمستشفيات أثناء تلقيهم العلاج، وحرص على تبادل الحوار معهم والوقوف على الوضع الصحي، موجهين بتوفير سبل أوجه الرعاية اللازمة وكافة احتياجاتهم من الخدمات الطبية بمختلف التخصصات المطلوبة بالشكل الذي يضمن سرعة التماثل للشفاء العاجل.



كما تفقد محافظ قنا أماكن الإقامة والإعاشة لمرافقيهم البالغ عددهم ٣٨ مرافق، موجهًا بضرورة توفير سبل الراحة والإقامة المناسبة لهم.



فيما قدم المصابين من الأشقاء الفلسطينيين الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعمه الكامل للقضية الفلسطينية والوقوف بجانبهم وتوفير أعلى مستوى من الخدمة والرعاية الصحية لهم ولأسرهم، مؤكدين أنا مصر بلد الأمن والأمان كما حرصوا على التقاط الصور التذكارية مع محافظ قنا ورئيس جامعة جنوب الوادي.

وأكد رئيس جامعة جنوب الوادي الجاهزية الكاملة لمستشفيات الجامعة والاستعداد التام لاستقبال أي حالات من مصابي غزة وتأكيدًا على دور مصر بتقديم الدعم لهم في مثل هذه الظروف الصعبة، وأن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا لمساعدة الأشقاء في فلسطين لمواجهة التحديات الصعبة التي يواجها في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.