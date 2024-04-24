"كانت راجعة من الدرس".. إصابة طالبة ثانوي بطلقة طائشة في حجيرات قنا

أصيبت طالبة ثانوية، برصاصة طائشة خلال عودتها من الدرس في قرية الحجيرات، التابعة لدائرة مركز قنا، وتقرر نقلها إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

وكانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ بإصابة طالبة برصاصة طائشة في قرية الحجيرات مركز قنا.

وبعد الفحص تبين إصابة “هاجر.ع”، طالبة في المدرسة الثانوية العامة تبلغ من العمر 18 عامًا، برصاصة طائشة خلال عودتها من الدرس في قرية الحجيرات، جرى نقل المصابة إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقي العلاج.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهم.