الإثنين 22 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ قنا يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات الخطة الاستثمارية

محافظة قنا
محافظة قنا

عقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، الاجتماع الدوري لمتابعة معدلات الأداء بمشروعات الخطة الاستثمارية 2023/ 2024 بجميع القطاعات على مستوى المراكز والمدن، بهدف سد احتياجات المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم تحقيقًا لخطة التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030، جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، ومحمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس وليد أبوالعباس مدير عام إدارة التخطيط العمراني، زكريا قزمان مدير إدارة التخطيط وعدد من القيادات التنفيذية، ورؤساء الوحدات المحلية لمراكز المحافظة.

حيث استعرض محافظ قنا، نسب تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية لكل وحدة محلية على حدة، وموقف طرح المشروعات التى لم يتم البدء في تنفيذها، مشيرًا إلى أنه تم استكمال مبني الوحدة المحلية لمدينة نقادة علي مساحة 450 مترا، واستكمال موقف سيارات نقادة الجديد بالشيخ حسين (المنطقة الصحراوية) علي مساحة 4 أفدنة، وعمل عمرات جسيمة لمعدات الحملة الميكانيكية للمراكز الآتية (أبوتشت- فرشوط- نجع حمادي- مركز قنا- فقط –قوص)، كما تم رفع كفاءة مبني الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط بعمل ممر يربط بين مبني الوحدة المحلية والمبني الإداري الملحق، واستكمال منظومة الحريق لمبني مخازن الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، والانتهاء من انشاء سوق مواشي بحاجر الجبل بجوار المجزر بمدينة الوقف الجديدة، واستكمال سوق تجارية بمدينة الوقف بحاجر الجبل، واستكمال تدعيم مبني الوحدة المحلية لمركز الوقف بحاجر الجبل علي مساحة 400 متر، كما تم استكمال مطافي أولاد عمرو.

ووجه محافظ قنا، بضرورة رفع تقرير دورى مُفصل يشمل نسب الإنجاز، وموقف التحديات، لإتخاذ القرارات اللازمة التى من شأنها الحفاظ على انتظام سير العمل، بهدف تعظيم الاستفادة من المبالغ المخصصة، مؤكدا تقديمه كل سبل الدعم، وتذليل التحديات أمام تنفيذ المشروعات، التي تهدف إلى تقديم خدمات أفضل للمواطنين بقرى ومراكز المحافظة وفقا لتوجيهات القيادة السياسية وخطة التنمية المستدامة 2030، مشددا على رؤساء المدن بضرورة المتابعة الميدانية خلال مراحل العمل للوقوف علي جودة الأعمال المنفذة بالمشروعات، والالتزام بالجدول الزمنى المقرر لها.

قنا محافظ قنا اشرف غريب الداودي أشرف الداودي محافظ قنا مشروعات قنا

مواد متعلقة

محافظ قنا ورئيس جامعة جنوب الوادي يزوران مصابي غزة بالمستشفيات الجامعية

مستشفيات قنا الجامعية تستقبل 25 مصابًا فلسطينيًا و54 مرافقًا

مصرع وإصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة بقنا

مصرع شاب على يد 4 أشخاص إثر تجدد خصومة ثأرية فى قنا

محافظ قنا يُصدر حركة تنقلات محدودة بين رؤساء المجالس المحلية

محافظ قنا: الانتهاء من تأهيل 420 منشأة بمجمع الصناعات فى نجع حمادى

وكيل "تعليم قنا" يشهد حفل ختام الأنشطة التربوية بإدارة نجع حمادي

الأكثر قراءة

قرار وزير التموين بشأن بيع الخبز السياحي الحر والفينو (انفراد)

اغتصب رضيعة عمرها 10 شهور.. اعترافات مرعبة لـ"ذئب مدينة نصر": حركت شهوتي (صور)

ماذا تعرف عن دريمز الغانى منافس الزمالك فى نصف نهائى كأس الكونفيدرالية؟

قرار من المحكمة بشأن طعن المتهمين فى "قتل الإعلامية شيماء جمال"

أب ينتحل صفة ضابط.. تفاصيل إطلاق نار أمام مدرسة دولية بالمعادى

الجريدة الرسمية تنشر قرارا لوزير النقل بنزع ملكية أراضي وعقارات في الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبيد المهيري

أمطار تاريخية.. ودولة على قدر المسؤولية

جمال-أسعد

المؤسسات الدينية والاكتشافات العلمية

د هند جاد

معركة.. قناعات تزرع..

أحمد الصغير

قميص غزة (2)| كتاب الحقائق الصادمة.. الذين أجرموا فى حق فلسطين باسم المقاومة

سارة الشلقاني

فشل إسرائيلى كامل

محمود خليل

«النبى» فى قلب المحنة

ماجد حبته

حقوق الإنسان الفلسطينى!

حسين دعسة

حماس باقية فى قطر.. وجولة وساطة لهدنة نهائية

صور

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري

محطة تل أبيب

المزيد

وسط تحذيرات مشددة.. مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية الاحتلال لتقديم قربان عيد الفصح

فشل دائم.. عنف المستوطنين يضع جيش الاحتلال فى "ورطة كبرى"

خوفًا من قطع المساعدات.. تحركات إسرائيلية ضد العقوبات الأمريكية على جيش الاحتلال