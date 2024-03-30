السبت 30 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

أسباب قرار الخطيب بتجميد التفاوض مع نجوم الفريق لتجديد عقودهم

محمود الخطيب
محمود الخطيب

طلب محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى من الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر، إغلاق الحديث عن أى ملفات خاصة بالفريق الأول بالنادي الأهلي لحين الانتهاء من مباراتى سيمبا التنزانى في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكشف مصدر مسئول أن قرار رئيس الأهلي جاء بعد طلب خالد بيبو مدير الكرة بالأهلى استغلال فترة التوقف الحالية لحسم ملف تجديد عقود لاعبى الفريق على معلول وعمرو السولية وبيرسى تاو ومحمد هانى وطاهر محمد طاهر وأكرم توفيق ومحمد الشناوي خلال الوقت الحالي.

وأضاف المصدر أن الخطيب طلب من مدير الكرة وأمير توفيق مدير إدارة التعاقدات بالتفاوض مع وكلاء اللاعبين عقب لقاء سيمبا التنزاني والذي يمثل عنق الزجاجة للوصول إلى نهائي البطولة الأفريقية.

 

كولر نادي سيمبا التنزاني محمود الخطيب الاهلى السولية

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