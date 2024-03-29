الجمعة 29 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

مودرن فيوتشر يشكر الخطيب على زيارته لأحمد رفعت

أحمد رفعت
أحمد رفعت

يشكر مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر برئاسة الدكتور وليد دعبس الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على زيارته لأحمد رفعت، لاعب الفريق الأول، صباح اليوم الجمعة، في أحد مستشفيات القاهرة للاطمئنان على حالته الصحية يرافقه الكابتن هيثم عرابي المدير التنفيذي للنادي، والكابتن أسامه حسني مهاجم الأهلي السابق.

وحرص رئيس النادي الأهلي، على زيارة رفعت في المستشفى من أجل الإطمئنان على حالته الصحية بعد الوعكة الأخيرة التي تعرض لها مؤخرًا، في موقف نبيل من الكابتن الخطيب أسطورة الكرة المصرية، الذي اعتادنا منه على الواجب والأصول.

كما يشكر الدكتور وليد دعبس بإسم مجلس الإدارة جماهير النادي الأهلي العظيمة، التي لم تتوقف عن دعم النادي وأحمد رفعت في المحنة الأخيرة بالسؤال والدعاء من كل حدب وصوب.

ويتمنى مجلس إدارة النادي رد الزيارة في وجود أحمد رفعت المرة القادمة، لتهنئة النادي الأهلي وجماهيره بعد التتويج بدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

بيان مودرن فيوتشر

وتجدر الإشارة إلى أن أحمد رفعت، جناح فريق مودرن فيوتشر والمنتخب الوطني الأول، قد تعرض لحالة إغماء مفاجئة خلال مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري، مطلع مارس الجاري، والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر بدوري نايل.

مودرن فيوتشر محمود الخطيب الاهلى أحمد رفعت زيارة الخطيب لأحمد رفعت

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