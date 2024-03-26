الثلاثاء 26 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

آخر تطورات الحالة الصحية للاعب أحمد رفعت وموعد نقله إلى القاهرة

أحمد رفعت
أحمد رفعت

يخضع صانع ألعاب مودرن فيوتشر، أحمد رفعت، لفحوصات طبية جديدة بالمستشفى الذي يرقد به فى الإسكندرية، لتحديد موعد عودته إلى القاهرة.

وكان من المقرر نقل أحمد رفعت من المستشفى الذي يعالج به في الإسكندرية إلى مستشفى آخر في القاهرة، وبالفعل حضرت عربة إسعاف مجهزة لنقله مصحوبة بفريق طبي من القاهرة، ولكن بعد إجراء فحوصات طبية سريعة للاعب تبين وجود تسارع في ضربات القلب، مما جعل السفر يتأجل لمدة 48 ساعة لحين الاطمئنان أولًا على حالة اللاعب قبل سفره.

وعادت سيارة الإسعاف إلى القاهرة مجددًا في انتظار قرار الأطباء، وأجرى اللاعب فحوصات جديدة بعدها للوقوف على أسباب تسارع نبضات القلب.

يذكر أن أحمد رفعت قد سقط بشكل مفاجئ على ملعب الإسكندرية، خلال مباراة مودرن فيوتشر ضد الاتحاد السكندري، مغشيًا عليه دون أي تدخلات، وهرعت الأجهزة الطبية إلى اللاعب لإعادته إلى الوعى لكن دون جدوى بسبب توقف عضلة القلب، ما دفع حكم اللقاء لإنهاء اللقاء وجرى نقله على الفور لأحد المستشفيات بمدينة الإسكندرية قبل نحو أسبوعين.

وبعد محاولات مكثفة من الأطباء، بدأ اللاعب أخيرًا في استعادة وعيه بشكل تدريجي، بعدما توقف قلبه لفترة قاربت ساعة ونصف الساعة.

وشارك أحمد رفعت مع مودرن فيوتشر هذا الموسم في خمس مواجهات بمختلف البطولات، بواقع 256 دقيقة لعبًا، وسجل خلالها هدفين، أحدهما في مسابقة دوري نايل والآخر في بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

موعد مباراة مودرن فيوتشر المقبلة

ويستعد فريق مودرن فيوتشر لمواجهة الزمالك في الدور ربع النهائي ببطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، إذ تقام مباراة الذهاب يوم 31 مارس والإياب في 7 أبريل، علما بأن المباراتين ستقامان على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

وتأهل فريق مودرن فيوتشر وصيفًا للمجموعة الأولى بدور المجموعات برصيد 11 نقطة.

أحمد رفعت مودرن فيوتشر توقف عضلة القلب الاتحاد السكندرى الزمالك الكونفدرالية

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