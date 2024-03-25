الإثنين 25 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

تطور جديد فى حالة لاعب فيوتشر أحمد رفعت

أحمد رفعت
أحمد رفعت

أكد مسئول نادي فيوتشر أن حالة لاعبه أحمد رفعت تحسّنت كثيرًا بعد فترة عصيبة تعرض خلالها اللاعب لغيبوبة تامة دخل على إثرها العناية المركزة بأحد مستشفيات الإسكندرية.

وقال مسئول فيوتشر، لـ"الدستور"، إنه سيتم نقل رفعت الليلة من مستشفى بالإسكندرية لمستشفى آخر بالقاهرة لاستكمال علاجه ووضعه تحت الملاحظة الطبية، لحين تعافيه تمامًا بعد الوعكة الصحية التى تعرض لها مؤخرًا.

ويستعد الفريق الأول بفيوتشر لمواجهة الزمالك في ذهاب دور ربع نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية 31 من شهر مارس الجاري، بينما سيقام لقاء الإياب يوم 7 أكتوبر المقبل.

وحرص وزير الشباب والرياضة على زيارة أحمد رفعت الذي يخضع للعلاج بأحد المستشفيات الخاصة بالإسكندرية.

وزار "صبحي" المستشفى للاطمئنان على الحالة الصحية للاعب أحمد رفعت، وكان في استقباله د.صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، ومحمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، والأطباء المعالجون للاعب

وأكد د.عمرو عصمان، استشاري القلب والأوعية والطبيب المشرف على حالة أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر، أن هناك تحسنًا واضحًا في حالة اللاعب، وبدأت حالته تستقر كثيرًا، مشيرًا إلى أنه ما زال على جهاز التنفس الصناعي.

وأوضح في تصريحات تليفزيونية أن اللاعب ما زال على جهاز التنفس الصناعي، وحالته مستقرة الآن، ونقوم بإجراء اختبارات طبية.

من جانب آخر يواجه مودرن فيوتشر في الدور ربع النهائي فريق الزمالك  لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية 2023/ 2024.

وتعد هذه المرة الأولى التي يلتقي فيها الزمالك فريقا مصريا في بطولة كأس الكونفيدرالية.

والتقى الزمالك الأندية المصرية في 11 مباراة خلال المسابقات القارية حقق خلالها الفريق الأبيض، فوز وحيدا، مقابل 6 انتصارات للأهلي، بينما كان التعادل سيد الموقف في أربع مباريات.

أحمد رفعت الحالة الصحية لأحمد رفعت مستشفى زمزم وزير الرياضة خروج أحمد رفعت لاعب فيوتشر الدستور أحمد رفعت تطورات الحالة الصحية للاعب احمد رفعت

الأكثر قراءة

عرّاب الخراب.. كيف يُشعل «نتنياهو» العالم كله من أجل البقاء فى السلطة؟

بعد 22 عامًا.. مدحت شلبى يعتذر عن تعليقه الشهير "بيبو وبشير" (فيديو)

كيف يحرز حسام حسن أول ألقابه أمام رفاق مودريتش؟

ترامب: إسرائيل تفقد الدعم الدولى وعليها إنهاء الحرب

مسلسل المعلم الحلقة 15.. مصطفى شعبان يحصل على شحنة سمك جديدة

بسبب السياسة لا الدين!

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

بسبب السياسة لا الدين!

محمد رفعت

أيام الفساد!

ماجد حبته

موقف ألمانيا الحرج!

حسين دعسة

تظاهرة في محيط السفارة الإسرائيلية في عمان تضامنا مع قطاع غزة

وائل لطفي

تيار الدراما الجديدة

محمود خليل

عشريات «رمضان» الثلاث

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة «٢»

ماجد حبته

جوتيريش يفضحهم مجددًا

صور

«هنا البداية».. بهجة المطرية على مائدة إفطار رمضان

«لمّة أحباب».. وزراء وفنانون على مائدة إفطار المطرية

دورة المتحدة الرمضانية.. فريق الدستور يواجه سى بى سى سفرة

محطة تل أبيب

المزيد

"نتنياهو" يثير الجدل مجددًا بقانون التجنيد الإجبارى فى جيش الاحتلال

القصة الكاملة.. كيف جند الموساد إيرانيين لضرب موقع نووى عام 2020؟

هل ستتراجع إسرائيل عن اغتيال حماس كجزء من صفقة التبادل؟