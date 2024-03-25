تطور جديد فى حالة لاعب فيوتشر أحمد رفعت

أكد مسئول نادي فيوتشر أن حالة لاعبه أحمد رفعت تحسّنت كثيرًا بعد فترة عصيبة تعرض خلالها اللاعب لغيبوبة تامة دخل على إثرها العناية المركزة بأحد مستشفيات الإسكندرية.

وقال مسئول فيوتشر، لـ"الدستور"، إنه سيتم نقل رفعت الليلة من مستشفى بالإسكندرية لمستشفى آخر بالقاهرة لاستكمال علاجه ووضعه تحت الملاحظة الطبية، لحين تعافيه تمامًا بعد الوعكة الصحية التى تعرض لها مؤخرًا.

ويستعد الفريق الأول بفيوتشر لمواجهة الزمالك في ذهاب دور ربع نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية 31 من شهر مارس الجاري، بينما سيقام لقاء الإياب يوم 7 أكتوبر المقبل.

وحرص وزير الشباب والرياضة على زيارة أحمد رفعت الذي يخضع للعلاج بأحد المستشفيات الخاصة بالإسكندرية.

وزار "صبحي" المستشفى للاطمئنان على الحالة الصحية للاعب أحمد رفعت، وكان في استقباله د.صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، ومحمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، والأطباء المعالجون للاعب

وأكد د.عمرو عصمان، استشاري القلب والأوعية والطبيب المشرف على حالة أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر، أن هناك تحسنًا واضحًا في حالة اللاعب، وبدأت حالته تستقر كثيرًا، مشيرًا إلى أنه ما زال على جهاز التنفس الصناعي.

وأوضح في تصريحات تليفزيونية أن اللاعب ما زال على جهاز التنفس الصناعي، وحالته مستقرة الآن، ونقوم بإجراء اختبارات طبية.

من جانب آخر يواجه مودرن فيوتشر في الدور ربع النهائي فريق الزمالك لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية 2023/ 2024.

وتعد هذه المرة الأولى التي يلتقي فيها الزمالك فريقا مصريا في بطولة كأس الكونفيدرالية.

والتقى الزمالك الأندية المصرية في 11 مباراة خلال المسابقات القارية حقق خلالها الفريق الأبيض، فوز وحيدا، مقابل 6 انتصارات للأهلي، بينما كان التعادل سيد الموقف في أربع مباريات.