فينيسيوس جونيور يتقدم لريال مدريد على بايرن ميونخ

تقدم ريال مدريد على نظيره بايرن ميونخ بالهدف الأول، في اللقاء المقام بين الفريقين مساء اليوم في دوري أبطال أوروبا.

وسجل فينيسيوس جونيور هدف التقدم للميرنجي بالدقيقة 24، من انفراد بمرمى مانويل نوير ليضعها بنجاح بين قدميه.

حراسة المرمى: نوير

خط الدفاع: كيميتش، كيم، داير، مزراوي

خط الوسط: جروتسيكا، لايمر، موسيالا

الهجوم البافاري: هاري كين وليروي ساني وجيرير.

حراسة المرمى: لونين

خط الدفاع: فاسكيز، روديجير، ناتشو، ميندي

خط الوسط: كروس، فالفيردي، تشواميني، بيلينجهام

خط الهجوم: فينيسيوس، رودريجو

ويتطلع فريق ريال مدريد لمواصلة انتصاراته في البطولة وتحقيق الفوز، من أجل قطع شوط في التأهل للمباراة النهائية، والاستمرار في مشوار استعادة اللقب الأوروبي، والذي فشل الفريق في تحقيقه في نسخة العام الماضي، بينما يسعى بايرن ميونخ لمواصلة استفاقته في الموسم بعد خسارة لقب الدوري لصالح باير ليفركوزن، وتحقيق الانتصار وخوض نصف مشوار التأهل للمباراة النهائية للبطولة.

ويتسلح ريال مدريد بالحالة الفنية والنفسية المميزة التي يعيشها لاعبوه بعد الانتصار في إياب الدور ربع النهائي للبطولة على حساب مانشستر سيتي، ويسعى الفريق للعبور للمباراة النهائية للمرة الـ18 في تاريخه.

ويعقد بايرن ميونخ آماله على الإنجليزي هاري كين، مهاجم وهداف الفريق، بعد الأداء الجيد الذي قدمه منذ بداية الموسم الجاري، وتصدره ترتيب هدافي البوندسليجا.