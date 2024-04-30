الثلاثاء 30 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

فينيسيوس جونيور يتقدم لريال مدريد على بايرن ميونخ

ريال وبايرن
ريال وبايرن

تقدم ريال مدريد على نظيره بايرن ميونخ بالهدف الأول، في اللقاء المقام بين الفريقين مساء اليوم في دوري أبطال أوروبا.

وسجل فينيسيوس جونيور هدف التقدم للميرنجي بالدقيقة 24، من انفراد بمرمى مانويل نوير ليضعها بنجاح بين قدميه.

تشكيل بايرن ميونخ.. موسيالا وكين وساني يهاجمون ريال مدريد

حراسة المرمى: نوير

خط الدفاع: كيميتش، كيم، داير، مزراوي

خط الوسط: جروتسيكا، لايمر، موسيالا

الهجوم البافاري: هاري كين وليروي ساني وجيرير.

تشكيل ريال مدريد.. ناتشو وفاسكيز أساسيان.. وكامافينجا بديل أمام بايرن

حراسة المرمى: لونين

خط الدفاع: فاسكيز، روديجير، ناتشو، ميندي

خط الوسط: كروس، فالفيردي، تشواميني، بيلينجهام

خط الهجوم: فينيسيوس، رودريجو

ويتطلع فريق ريال مدريد لمواصلة انتصاراته في البطولة وتحقيق الفوز، من أجل قطع شوط في التأهل للمباراة النهائية، والاستمرار في مشوار استعادة اللقب الأوروبي، والذي فشل الفريق في تحقيقه في نسخة العام الماضي، بينما يسعى بايرن ميونخ لمواصلة استفاقته في الموسم بعد خسارة لقب الدوري لصالح باير ليفركوزن، وتحقيق الانتصار وخوض نصف مشوار التأهل للمباراة النهائية للبطولة.

ويتسلح ريال مدريد بالحالة الفنية والنفسية المميزة التي يعيشها لاعبوه بعد الانتصار في إياب الدور ربع النهائي للبطولة على حساب مانشستر سيتي، ويسعى الفريق للعبور للمباراة النهائية للمرة الـ18 في تاريخه.

ويعقد بايرن ميونخ آماله على الإنجليزي هاري كين، مهاجم وهداف الفريق، بعد الأداء الجيد الذي قدمه منذ بداية الموسم الجاري، وتصدره ترتيب هدافي البوندسليجا.

ريال مدريد بايرن بايرن ميونخ دوري ابطال اوروبا فينيسيوس

مواد متعلقة

تشكيل بايرن ميونخ.. موسيالا وكين وساني يهاجمون ريال مدريد

الأكثر قراءة

عاجل| أمين عام الأمم المتحدة يدعو لإجراء تحقيق مستقل حول المقابر الجماعية فى غزة

2 مايو 2024.. هل الخميس القادم اجازة رسمية؟ وفقا لقرار مجلس الوزراء

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 30-4-2024

الرئيس السيسى وأمير قطر يؤكدان حرصهما على استمرار العمل المشترك لوقف الحرب فى غزة

لفظ أنفاسه فى الحال.. التصريح بدفن مواطن صدمته سيارة فى التجمع

توقعات بجذب 5 مليارات دولار استثمارات كويتية جديدة فى الطاقة والصناعة والسياحة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الشاعر خالد منتصر.. ومُتعة القفز خلف خطوط الذاكرة

إبراهيم داود

تلاقى الأجناس الأدبية فى الأقصر

ماجد حبته

بايدن.. مكالمة وبيانان

محمد رفعت

بابوات مصر.. !

الأنبا متاؤس يكتب: من الظفر إلى الجمعة العظيمة

منى رجب

سيناء الغالية ٢٠٢٤.. الكرامة والصمود والبناء

ماجد حبته

مصر.. والبوسنة والهرسك

د.كريمة الحفناوى

معًا من أجل عالم عمل آمن وخالٍ من العنف والتحرش

صور

سيوة.. زيارة خاصة إلى أرض المليون نخلة

القمح ينعش مطاحن جنوب القاهرة والجيزة

الكنائس تتزين بالسعف والورود احتفالا بأحد الشعانين

محطة تل أبيب

المزيد

"تايمز أوف إسرائيل" تكشف جنسية مُنفذ عملية الطعن بالقدس

جيروزاليم بوست: نتنياهو عالق فى القرارات المصيرية.. وإنهاء حرب غزة الخيار الأمثل

مجلة عبرية: تشاؤم فى إسرائيل بشأن احتمالات عقد صفقة مع حماس