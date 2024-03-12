الثلاثاء 12 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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«صحة المنوفية» تنهي فعاليات البرنامج التدريبي لـ420 صيدليا

جانب من التدريبات
جانب من التدريبات

اختتمت مديرية الشؤن الصحية بالمنوفية فعاليات البرنامج التدريبى للصيادلة الجدد دفعة 2021 تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتورة رشا محمود خضر وكيل وزارة الصحة بالمنوفية.

كان قد تم عقد التدريب بقاعة التدريب الرئيسية بنقابة المهن الطبية، حيث حجز مجلس نقابة الصيادلة برئاسة الدكتور مصطفي سلام نقيب صيادلة المنوفية، القاعة لاستضافة أبنائهم الصيادلة الحكوميين خلال فترة التدريب إيمانًا من النقابة بدورها في التعاون مع مديرية الشئون الصحية .

وخلال البرنامج تم تدريب الصيادلة علي جميع أعمال الصيدلة وآليات توفير الأدوية ولائحة المخازن والكتاب الدوري وضوابط صرف الأدوية وعربة الإنعاش القلبي الرئوي والدورة  المستندية ونماذج المخازن والتخزين الجيد وأهم المخالفات التي يجب تجنبها أثناء العمل والصيدلة الإكلينيكية واليقظة الدوائية ولجنة الدواء ولجنة المضادات الحيوية الإستراتيجية الوطنية لترشيد استهلاك المضادات الحيوية  AWaRe classification.

بالإضافة لورشة عمل على موقع هيئة الشراء الموحد وأهمية إدخال البيانات بدقة  علي برنامج Appsheet الذي تم استخدامه لتطوير العمل بإقسام سلاسل الإمداد الدوائي بادارة الصيدلة عن طريق العمل علي هذا التطبيق حيث يتم تجميع هذه البيانات وتحليلها لدعم  إتخاذ القرارات التي تتعلق بتدوير الرواكد وتوفير النواقص وتجهيز البيانات الخاصة بمتأخرات التوريد والغرامات المستحقة على الشركات.

جدير بالذكر،أن مجلس نقابة الصيادلة بقيادة الدكتور مصطفي سلام حضر ثالث  أيام التدريب للترحيب بالصيادلة الحكوميين والتأكيد علي دعم النقابة لهم والتأكيد أيضًا علي أهمية التدريب والتعليم المستمر .

ألقى المحاضرات مجموعة من المحاضرين بإدارة التموين الدوائي وإدارة مراقبة العهد وإدارة التفتيش الصيدلي والصيدلة الاكلينيكية  بالمديرية، الدكتورة فاطمة محمد السيد  ، الدكتورة هبة جمال خالد  ، الدكتور محمد عزمي، الدكتور محمد الشاذلي، الدكتورة اسماء صالح، الدكتورة ولاء حما  ، الدكتورة شيماء شحاته، الدكتورة سامية شحاته مسرجة، الدكتورة نهال رجب الموزي  ، والدكتور ماجد فؤاد حسين.

و تم عقد امتحان إلكتروني في نهاية التدريب للتأكد من مدي استفادة الصيادلة مما تم تدريبهم عليه بهدف رفع كفاءة الأطقم الطبية من الصيادلة بالمديرية والمستشفيات ومخازن الأدوية بالإدارات الطبية والوحدات الصحية التابعة لها لتمكن الإدارة العامة للصيدلة بمديرية الشئون الصحية من استدامة الارتقاء بمستوى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بجميع منافذ تقديم الخدمة ومجالات العمل الصيدلي في ظل رؤية مصر 2030 بالقطاع الصحي.

 

محافظة المنوفية صحة المنوفية صيادلة المنوفية عقد برنامج تدريبي الصيادلة المنوفية انتهاء فاعليات البرنامج

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