محافظ المنوفية: إزالة 285 حالة تعد ومتغير مكاني منذ بدء المرحلة الثانية للموجة الـــ 22



تـابع اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ 22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة بنطاق المحافظة، مشيرا إلي تنفيذ إزالة لـ 285 حالة تعد تنوعت ما بين إزالات لبناء بدون ترخيص وبناء مخالف ومتغيرات مكانية وتعديات على أملاك الدولة بمختلف جهات الولاية، مؤكدًا أننا مستمرون بكل حزم في رصد وإزالة كافة حالات التعدي لتحقيق الخطة المستهدفة وفق الجداول الزمنية المحددة.



و شدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة المتابعة المستمرة لأعمال تنفيذ الموجة الـ 22 لتذليل معوقات العمل أولا بأول والتصدي لكافة أشكال التعديات علي أملاك الدولة بكل شدة وحسم وإزالتها في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين دون تقاعس مع ضرورة التنسيق الكامل مع كافة جهات الولاية للأراضي التي تم إزالة التعديات من عليها لعدم السماح بعودة التعديات مرة أخري، مشيرا إلى أن غرفة العمليات بالمحافظة تتابع يوميًا موقف تنفيذ قرارات الإزالة لتحقيق المستهدفة من الموجة.



و يتم ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة كافة أشكال التعديات عليها وتطبيق القانون بكل حزم للحفاظ علي هيبة وحقوق الدولة ومقدرات الأجيال القادمة.

وعلي صعيد آخر، كان قد شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة وبالتنسيق مع الجهات المعنية بتنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وإخطار النيابة العامة لإعمال شئونها في هذا الشأن.