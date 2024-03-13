محافظ المنوفية يتفقد تشغيل وحدة طب أسرة "كفر عشما"

استكمل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جولته الميدانية الموسعة بتفقد التشغيل التجريبي لوحدة طب أسرة كفر عشما ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة، للوقوف على حجم التجهيزات ومستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، رافقه خلالها الاستاذ محمد موسي نائب المحافظ، الأستاذ طارق أبو حطب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء،الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة.



وتفقد المحافظ مبنى الوحدة المقامة على مساحة 1422م كموقع عام وتضم 3 طوابق علوية، وتخدم 16 ألف نسمة، وتضم 3400 ملف طب أسرة، وتقدم خدمات طبية متنوعة ( استقبال – طوارئ - أسنان، تنظيم أسرة، متابعة حمل، طوارئ، تطعيمات أطفال، تحاليل، معامل دم وطفيليات، وحدة تثقيف صحي، خدمة كبار السن، قياس مؤشرات الحياة، صيدلية )، فيما حرص المحافظ على تفقد الصيدلية والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات واستفسر عن عدد الحالات التي تم صرف أدوية لهم وعدد المترددين على الوحدة خلال اليوم، كما اطمأن من إحدي الحالات عن مدى تقديم أوجه الرعاية والخدمات الطبية اللازمة لها منذ دخولها الاستقبال للوقوف على مدى التعامل الفوري ومتابعة الأطقم الطبية لهم لضمان تقديم خدمات طبية أفضل للمواطنين بقري الريف.



كما تفقد محافظ المنوفية معرض " أهلًا رمضان " بشارع كمال النجار بمدينة الشهداء، لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة تزامنًا مع شهر رمضان المبارك ، وذلك لمتابعة سير العمل بالمعرض والوقوف على مدى توافر جميع السلع والتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة حفاظًا على حقوق المواطنين.



تفقد المحافظ أجنحة المعرض و منفذ بيع اللحوم والاطلاع بنفسه على جودة السلع المعروضة وأسعارها المخفضة والاطمئنان من المواطنين بالالتزام بالأسعار مقارنة بمثيلاتها بالأسواق، ويضم المعرض منتجات ( سكر، أرز، مكرونة، زيت، عدس، فول، سمن، فراخ مجمدة، لحوم، دقيق، ألبان، خضروات، منظفات، معلبات ) وغيرها من المنتجات الضرورية الهامة.

وشددا على المتابعة المستمرة للحالة العامة لكافة المعارض بنطاق المحافظة والإلتزام بالأسعار المعلنة وضخ المزيد من الكميات الإضافية من السكر لتلبية احتياجات المواطنين، مطمئنًا جموع المواطنين على توافر كافة السلع بأنواعها المختلفة ومستمرون في ضخ كميات إضافية من السكر بالمنافذ والأسواق لسد متطلبات الأهالي، يأتي هذا في إطار خطة الدولة لتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.