محافظ المنوفية يسلم أجهزة كهربائية ومنزلية للمقبلات على الزواج

سلَّم اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، اليوم، 18 جهازًا كهربائيًا ومنزليًا لـ6 عرائس من الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا لمساعدتهن على إتمام زواجهن، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بضرورة توحيد وتضافر كل الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

والتقى محافظ المنوفية العرائس في مكتبه، وأجرى حوارًا مفتوحًا معهن للوقوف على حالتهن الاجتماعية والمعيشية، وحثهن على تنظيم الإنجاب لتحقيق حياة أسرية كريمة، مقدمًا خالص تهانيه القلبية بشهر رمضان المعظم ومتمنيًا لهن حياة زوجية سعيدة.

وقدَّم المحافظ مساعدات مالية لتلك الفتيات للمساهمة في تكاليف الزواج وتحسين مستوى الحياة المعيشية لهن.

وأشار إلى أنه يتم تحديد المستحقات من خلال عمل أبحاث اجتماعية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي، مؤكدًا استمرار التعاون مع الجهات والمؤسسات المجتمعية لتقديم الدعم والمساعدات اللازمة للأسر والحالات المستحقة، كون الأسرة تعد اللبنة الأولى لبناء كيان المجتمع.

وأعربت العرائس عن سعادتهن البالغة بتلك اللمسة الإنسانية من محافظ المنوفية، وحرصه واهتمامه على الاستماع إلى مطالبهن ورفع جزء من المعاناة عن كاهلهن.