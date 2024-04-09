ما أنواع الرياضات التي عرفها ومارسها المصريون في مصر القديمة؟

يحتفل العالم في شهر إبريل باليوم الدولي لـ الرياضة من أجل التنمية والسلام، حيث أعلنت الأمم المتحدة هذا اليوم لترسيخ الأثر الإيجابي للرياضة في تعزيز حقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتأمين مستقبل مستدام وسلمي للجميع.

بل أدركت الأمم المتحدة منذ فترة طويلة قوة الرياضة وعالميتها، فاستخدمتها لتوحيد الأفراد والجماعات بدعم جهود الرياضة من أجل التنمية، والمشاركة في الفعاليات سواء من المستوى العالمي أو المستوى الشعبي.

وأدرك المصريون القدماء مبكرًا أهمية ممارسة الرياضة، من أجل تنمية الحضارة والشعوب، ولهذا نستعرض في السطور التالية أنواع الرياضات التي حرص على ممارستها المصريين في مصر القديمة.

ما أنواع الرياضات التي مارسها المصريين القدماء؟

ووفقًا لقطاع المتاحف التابع لـ وزارة السياحة والآثار، فكانت الرياضة عند المصريين القدماء جزء أساسي من الحياة اليومية ومكون هام في ثقافتهم، عرفوا أهميتها وفوائدها على الجسم والعقل وتأثيرها في بناء الشخصية والحفاظ على الصحة.

وكان المصريون القدماء يمارسون الرياضة تمارس إما للترفيه، أو بشكل احترافي كإقامة مسابقات تنافسية، وقد مارس المصريين العديد من الأنشطة البدنية كالصيد والرماية والجري والمصارعة والملاكمة وكره اليد والقدم والجمباز والمبارزة والرماية والفروسية وغيرها.

كما عشق المصريون القدماء ممارسة رياضة السباحة تحديدًا، فكانوا دائماً يخرجون إلي شاطئ النيل والسباحة به، وقد صورت المناظر الأثرية العديد من مناظر السباحة على الجدران والمعابد.

رياضة الجمباز

وتشير النقوش الموجودة على جدران المعابد، إلى أن الملوك والأمراء في مصر القديمة كانوا يحضرون المنافسات الرياضية التي كانت تقام في الأعياد والمناسبات الرسمية، ويقومون بتكريم الفائزين ومنحهم العطايا والجوائز.

المنافسات الرياضية للأطفال في مصر القديمة

وايضًا كشفت النقوش الموجودة على الجدارن والمعابد، منافسات الأطفال؛ التي تتنوع بين شد الحبل وسباقات الجري والحفاظ على الاتزان في الوقوف لفترات طويلة على قدم واحدة أو السير على خط مستقيم وإضافة طابع تسلية وترفيه للترويح عن الصغار.

رياضة الرماية

الرياضة في الحضارات اليونانية والرومانية

كما لعبت الرياضة دورًا مهمًا في الحضارتين اليونانية والرومانية القديمة، وكانت ألعاب القوى جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية وتعتبر ضرورية للنمو البدني والمعنوي، واشتهرت مدينة الإسكندرية برياضة العدو "الجري" وقد أقامت العديد من الجوائز والميداليات في هذه الرياضة تحديدًا.