الثلاثاء 09 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

باحث أثرى: الشركة المتحدة دفعت كل العناصر ليخرج مسلسل "جودر" بهذه الجودة

جودر
جودر

قال الكاتب والباحث الأثري سامح الزهار، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية دفعت كل العناصر كي يخرج مسلسل "جودر" للنجم ياسر جلال بهذه الجودة، مؤكدًا أن القصة من أهم وأمتع القصص بالموسوعة الكبرى ألف ليلة وليلة.

وأضاف "الزهار"، في مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى: "قصة ألف ليلة وليلة بصفة عامة نص مقاوم يشتبك مع قضايا عصره وزمنه، ولكن فكرة إعادة تقديم هذه النصوص وهذا المتن في هذا الزمن لهذه الأجيال وأقصد الأجيال التي تشاهدها عبر منصات وهي لم تقرأ ألف ليلة وليلة ولم تشتبك معها ولم تدرسها في المدارس هي مسألة فيها مغامرة شديدة جدًا".

وتابع الكاتب والباحث: "هناك أكثر من 40 نسخة لألف ليلة وليلة سواء من الأعمال العربية والغربية والفارسية، والقصص مختلفة، ولكن الإطار والهيكل العام الواحد وهو شهرزاد تحكي لشهريار وفي نهاية كل ليلة تقف عند جزء لطيف من القصة حتى لا يقتلها وتستكمل القصة، وشهدنا في مسلسل جودر نسخة تتناسب مع طبيعة هذا العصر، وهي حكاية الخير والشر وحكاية الصراع". 

جودر مسلسل جودر

مواد متعلقة

موعد إعادة مسلسل جودر لـ ياسر جلال وتفاصيل الحلقة 14

الأكثر قراءة

مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان".. أحداث الحلقة 29

سيدة تنصب على جارها وتستولى على أمواله فى المنيا

اهتزت شباكه 6 مرات فى مباراتين.. لماذا يتلقى الأهلى أهدافًا من أخطاء دفاعية ساذجة؟

تحديث لحظي سعر الذهب اليوم 30 رمضان 2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار

"القبة الحديدية البحرية".. سلاح إسرائيل الجديد فى حرب غزة

اجمل ما قيل في التهنئة بعيد الفطر 2024.. للاحباب والاقارب والاصدقاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

فى مضارب بنى هاشم.. الملك الوصى الهاشمى: اعتزاز المخيمات الفلسطينية دليل قوة وتماسك الجبهة الداخلية الأردنية

محمد رفعت

رحمي.. !

وائل لطفي

حلويات رمضان

إبراهيم داود

وداع حازم المستكاوى صديقى النحات

محمود خليل

رمضان «ودخان البنا»

ماجد حبته

نيكاراجوا.. إسرائيل وألمانيا

نرمين يسر

جودر والحنين للحكايا

لواء.حمدى البطران

السلاح فى الصعيد

صور

كحك العيد

مباراة تعادل الأهلى وإنبى فى الدورى

كحك العيد.. متعة المصريين

محطة تل أبيب

المزيد

1.4 مليار دولار تبرعات مقدمة لإسرائيل منذ 7 أكتوبر

العدوان الإسرائيلي على غزة.. حصيلة 186 يوما من الحرب

"لم يعد هناك حياة".. سكان خان يونس يعودون لأحياءهم الممزقة بالكامل