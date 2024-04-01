الإثنين 01 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

كامل العدد.. مدحت صالح يشعل حماس الجماهير فى ختام فعاليات الأوبرا الرمضانية (صور)

مدحت صالح خلال الحفل
مدحت صالح خلال الحفل

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة اختتمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد فعاليات برنامجها الرمضانى والذى شهد مجموعة من الأمسيات الفنية المتنوعة.

مدحت صالح يغرد على المسرح الكبير فى ختام برنامج الأوبرا الرمضانى

وعلى المسرح الكبير ووسط حشد جماهيرى ضخم، غرد النجم مدحت صالح بمشاركة عازف البيانو والموزع الموسيقى عمرو سليم ومصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر.

وأشعل مدحت صالح حماس الجماهير بنخبة من أعماله الشهيرة، إلى جانب مختارات من مؤلفات التراث كان منها زي ما هي حبها، السهرة تحلى، بحبك كل ما تطلع شمس، أنا مش بعيد، يتقال، محبتك جنون، شبكوا إيديكوا، حبيبي يا عاشق، باسم الحب، بحلم على قدى، وعدى، إنت الحب، المليونيرات، حمايا العزيز،  شوف يا قلبي، اى دمعة حزن لا وابن مصر.

ورفع المسرح الكبير لافتة كامل العدد فى حفل مدحت صالح، وظل الجمهور يردد كلمات الأغنيات معه فى جو ملئ بالحب والفن الجميل.

وخلال الحفل استضاف صالح الموهبة الواعدة حبيبة سامي الحفناوي التي تغنت بـ عيون القلب لتجذب انتباه الحضور بصوت ينتمى الى زمن الفن الجميل وتنال التشجيع والاعجاب.

مدحت صالح: الأوبرا منارة الابداع الجاد فى مصر والوطن العربي 

من جانبه وجه النجم مدحت صالح التهنئة للجميع بمناسبة الشهر المعظم وابدى سعادته بلقاء جمهوره فى رمضان من خلال الحفل المقام بدار الاوبرا التى أكد انها منارة الابداع الجاد فى مصر والوطن العربى.

وكانت دار الأوبرا المصرية قد نظمت برنامجا فنيا ثريا للاحتفال بشهر رمضان المعظم ضم ألوانا إبداعية جادة، إلى جانب ليالٍ عربية وإسلامية أقيمت بالتعاون مع مختلف السفارات العاملة في مصر، كما شارك خلال الحفلات نخبة من نجوم الغناء والفرق والمنشدين الكبار فى مقدمتهم عميد المنشدين الشيخ ياسين التهامي، والفنانة نسمة عبدالعزيز، إلى جانب سهرة لدولة إندونيسيا أقيمت بالتعاون مع سفارتها بالقاهرة وقطاع العلاقات الثقافية، تحت عنوان "إندونيسيا الجنة على الأرض"، وشارك خلالها عدة فرق فنية تضم أبناء الجالية الإندونيسية المقيمة بمصر.

 فعاليات الأوبرا الرمضانية
مدحت صالح خلال الحفل
 فعاليات الأوبرا الرمضانية
 فعاليات الأوبرا الرمضانية
مدحت صالح خلال الحفل
مدحت صالح خلال الحفل
مدحت صالح خلال الحفل
مدحت صالح خلال الحفل
فعاليات الأوبرا الرمضانية
مدحت صالح خلال الحفل
مدحت صالح خلال الحفل
مدحت صالح حفل مدحت صالح بالأوبرا مدحت صالح الأوبرا منارة الابداع الجاد فى مصر والوطن العربي مدحت صالح يشعل حماس الجماهير فى ختام فعليات الأوبرا الرمضانية النجم مدحت صالح

الأكثر قراءة

خناقة ستاربكس.. كواليس لم ترصدها الفيديوهات في مشاجرة فتيات التجمع.. ومصدر أمني: "نفسنة وغيرة بنات"

مصر تستعد لحدث تاريخى.. الرئيس السيسى يعلن بدء ولايته الثالثة من العاصمة الإدارية

عاجل.. 4 انفجارات على الأقل فى مدينة إيلات واشتباه بتسلل طائرات مسيرة

أول تحرك أمنى عقب رصد فيديو مشاجرة البنات فى ستاربكس بالتجمع الخامس

نتنياهو يخضع لعملية جراحية بتخدير كامل

عاجل.. رويترز: استهداف منزل الدبيبة بقذائف صاروخية فى ليبيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

تحفة «إمبراطورية ميم»..  ‪كيف دخل خالد النبوى إلى كل البيوت المصرية؟

محمود خليل

هتاف الصائمين الصامتين

وائل لطفي

عهد جديد

ماجد حبته

تحرك ثلاثى من القاهرة

حسين دعسة

المقترح الأمريكى.. رفح وجنوب لبنان.. ولا عزاء لغزة

نرمين يسر

«بدون سابق إنذار».. المتعة على الشاشة

ماجد حبته

بايدن يواسى عرب أمريكا!

وائل لطفي

"موسى" يكشف أهمية "يحيى وكنوز" و"مليحة"

صور

أجواء رمضان فى المعز

مباراة الزمالك وفيوتشر

وجبات أحمد يونس: صومًا مقبولاً وإفطار شهيًا

محطة تل أبيب

المزيد

تقرير عبري.. إسرائيل مستعدة لإظهار المرونة بشأن ملف الأسرى في مفاوضات القاهرة

اضطرابات مدنية واسعة وتهديدات بإقالة نتنياهو.. أزمة التجنيد تتفاقم فى إسرائيل

تل أبيب تشتعل.. إسرائيل تشهد أكبر مظاهرات قبل استئناف المفاوضات فى مصر