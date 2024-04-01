كامل العدد.. مدحت صالح يشعل حماس الجماهير فى ختام فعاليات الأوبرا الرمضانية (صور)

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة اختتمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد فعاليات برنامجها الرمضانى والذى شهد مجموعة من الأمسيات الفنية المتنوعة.

مدحت صالح يغرد على المسرح الكبير فى ختام برنامج الأوبرا الرمضانى

وعلى المسرح الكبير ووسط حشد جماهيرى ضخم، غرد النجم مدحت صالح بمشاركة عازف البيانو والموزع الموسيقى عمرو سليم ومصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر.

وأشعل مدحت صالح حماس الجماهير بنخبة من أعماله الشهيرة، إلى جانب مختارات من مؤلفات التراث كان منها زي ما هي حبها، السهرة تحلى، بحبك كل ما تطلع شمس، أنا مش بعيد، يتقال، محبتك جنون، شبكوا إيديكوا، حبيبي يا عاشق، باسم الحب، بحلم على قدى، وعدى، إنت الحب، المليونيرات، حمايا العزيز، شوف يا قلبي، اى دمعة حزن لا وابن مصر.

ورفع المسرح الكبير لافتة كامل العدد فى حفل مدحت صالح، وظل الجمهور يردد كلمات الأغنيات معه فى جو ملئ بالحب والفن الجميل.

وخلال الحفل استضاف صالح الموهبة الواعدة حبيبة سامي الحفناوي التي تغنت بـ عيون القلب لتجذب انتباه الحضور بصوت ينتمى الى زمن الفن الجميل وتنال التشجيع والاعجاب.

مدحت صالح: الأوبرا منارة الابداع الجاد فى مصر والوطن العربي

من جانبه وجه النجم مدحت صالح التهنئة للجميع بمناسبة الشهر المعظم وابدى سعادته بلقاء جمهوره فى رمضان من خلال الحفل المقام بدار الاوبرا التى أكد انها منارة الابداع الجاد فى مصر والوطن العربى.

وكانت دار الأوبرا المصرية قد نظمت برنامجا فنيا ثريا للاحتفال بشهر رمضان المعظم ضم ألوانا إبداعية جادة، إلى جانب ليالٍ عربية وإسلامية أقيمت بالتعاون مع مختلف السفارات العاملة في مصر، كما شارك خلال الحفلات نخبة من نجوم الغناء والفرق والمنشدين الكبار فى مقدمتهم عميد المنشدين الشيخ ياسين التهامي، والفنانة نسمة عبدالعزيز، إلى جانب سهرة لدولة إندونيسيا أقيمت بالتعاون مع سفارتها بالقاهرة وقطاع العلاقات الثقافية، تحت عنوان "إندونيسيا الجنة على الأرض"، وشارك خلالها عدة فرق فنية تضم أبناء الجالية الإندونيسية المقيمة بمصر.

فعاليات الأوبرا الرمضانية

مدحت صالح خلال الحفل

فعاليات الأوبرا الرمضانية

فعاليات الأوبرا الرمضانية

مدحت صالح خلال الحفل

مدحت صالح خلال الحفل

مدحت صالح خلال الحفل

مدحت صالح خلال الحفل

فعاليات الأوبرا الرمضانية

مدحت صالح خلال الحفل