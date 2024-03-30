نسمة عبدالعزيز تبدع بالماريمبا على المسرح المكشوف فى الأوبرا (صور)

نظمت دار الأوبرا، برئاسة الدكتورة لمياء زايد، حفلاً ضمن فعالياتها الرمضانية المتنوعة لأميرة الإيقاع نسمة عبدالعزيز وفرقتها على المسرح المكشوف، مساء الجمعة.

نسمة عبدالعزيز تشعل حماس الجماهير بالأوبرا

وأجرت نسمة عبدالعزيز، على أنغام الماريمبا وبأسلوبها المميز والجذاب، حوارًا فنيًا مع آلتها المفضلة، وعزفت مجموعة من الألحان الشرقية والغربية التي أعادت صياغتها وتفاعل معها الحضور، كان منها "رمضان جانا، اللي بالي بالك، الفن، البخيل وأنا، أمى يا نور بيتنا، جاردز، حرمت أحبك، يا جمالو، إيه اليوم الحلو ده".

كما تألقت بعزف ماريمبا فلامينكا، حلو المكان، سينر درامز، كراكشنجى، محتار، فيكتورى، حلال عليك، 3 دقات، مافيا، حارة السقايين، سهر الليالى، إلى جانب فقرة الغناء والموسيقى الصعيدي، والتي شاركها خلالها الريس كرم وحمدي العربي.