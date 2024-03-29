الجمعة 29 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

ياسين التهامى يتجلى وسط مريديه على المكشوف بالأوبرا (صور)

الشيخ ياسين التهامي
الشيخ ياسين التهامي

أمسية فريدة ومتنوعة جاءت ضمن أنشطة وزارة الثقافة خلال الشهر المعظم، حيث أقامت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء رايد، حفلين على التوازى استمتع خلالهما الجمهور بلونين مختلفين من الإبداع الجاد.

ياسين التهامي يتجلى على المكشوف بالأوبرا

وعلى المسرح المكشوف ووسط حشد ضخم من المريدين من مختلف محافظات مصر، تجلى عميد المنشدين الشيخ ياسين التهامى فى مجموعة من أبيات الأشعار الصوفية وقصائد المديح النبوى والابتهالات الروحانية التي خلقت حالة من السمو الوجدانى وتفاعل معها الحضور لتنتهى الأمسية بالدعوات بالخير للأمة الإسلامية والوطن.

نويرة تستعيد ذكريات تترات دراما رمضان على الكبير

وعلى المسرح الكبير استعادت فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر ذكريات طفولة وشباب أجيال وتغنت بمجموعة من تترات الأعمال الدرامية التى عرضت خلال شهر رمضان على مدار سنوات وحققت شهرة واسعة كان منها ميدلى تترات رمضان، مرحب مرحب يا هلال، خاتم سليمان، ليالى الحلمية، قضية رأي عام، بداية ونهاية المال والبنون، لن أعيش في جلباب أبى، الرجل الآخر، العائلة، هوانم جاردن سيتي، الوالدة باشا، حكاية حياة، رمضان كريم، هو وهي.

وبرع فى أدائها مايا ناصف، محمد متولي، حنان عصام، وليد حيدر، سمية وجدي، كنزي، محمد حسن، أميرة أحمد ومؤمن خليل.

مدحت صالح يختتم فعاليات الاوبرا الرمضانية

ومن جهة أخرى يختتم النجم مدحت صالح، برنامج فعاليات الأوبرا الرمضانية بحفل ضخم، من المقرر إقامته بمشاركة عازف البيانو والموزع الموسيقى عمرو سليم ومصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر، وذلك فى التاسعة والنصف مساء الأحد 31 مارس على المسرح الكبير.

يتضمن البرنامج مجموعة مختارة من أشهر أعماله التى قدمها خلال مشواره الفنى منها بحلم على قدى، ماشى فى ضلها، المليونيرات، النور مكانه فى القلوب، زى ما هى حبها، وعدى، حبيبى يا عاشق، يتقال، ابن مصر، بالإضافة إلى مختارات من أعمال عمالقة الطرب التى اشتهر بأدائها.

من جانبه، وجه النجم مدحت صالح التهنئة للجميع بمناسبة الشهر المعظم وأبدى سعادته بلقاء جمهوره فى رمضان من خلال الحفل المقام بدار الأوبرا التى أكد أنها منارة الإبداع الجاد فى مصر والوطن العربى.

ياسين التهامي الشيخ ياسين التهامي بالأوبرا ياسين التهامي على المكشوف بالأوبرا ياسين التهامي يتجلى دار الأوبرا المصرية

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