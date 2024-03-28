مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 17 | مشاعر الغيرة تسيطر على مايان السيد (فيديو)

شهدت الحلقة 17 من أحداث مسلسل إمبراطوية ميم بطولة النجم خالد النبوي، الذي ينافس به ضمن سباق دراما رمضان 2024، ويعرض حصريا على مجموعة قنوات dmc ومنصة WATCH IT الرقمية، الكثير من الأحداث المشوقة والمتصاعدة، خاصة بعدما تولى مروان مختار أبو المجد - نور النبوي، إدارة شؤون المنزل.

إمبراطورية ميم الحلقة 17 | مشاعر الغيرة تسيطر على مايان السيد

وشهدت الحلقة 17 مسلسل إمبراطورية ميم، خروج مروان فى سهرة مع أصدقائه بالجامعة فى ملهى ليلي، وخلال السهرة تحدثت معه بنت لمدة دقائق وهى تقترب منه، ما أثار غيرة مادي - مايان السيد، وبعدها تحدثت معه مادي بطريقة كشفا غيرتها الشديدة ما أثار إعجاب مروان.

مسلسل إمبراطورية ميم

وقد أظهرت الحلقات الماضية أن مادي - مايان السيد تعاني من نوبات اكتئاب حاد تمر بها من وقت لآخر، بسبب ما تعانيه من اضطراب ثنائي القطب Bipolar، تصل مادي إلى حالة من الحزن الشديد وتجعلها احيانا تفكر في الانتحار لعدم جدوى الحياة من وجهة نظرها.

مسلسل إمبراطورية ميم

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم



مسلسل إمبراطورية ميم، يضم كوكبة كبيرة من النجوم والفنانين أمام النجم خالد النبوي، منهم محمود حافظ، حلا شيحة، محمد محمود عبدالعزيز، نشوى مصطفى، ليلى عز العرب، مايان السيد، إيمان السيد، هاجر السراج، نور النبوي، الهام صفى الدين، منى أحمد زاهر، آدم وهدان، ريمون توفيق، نورهان منصور، عمر زهران، وغيرهم، والعمل من انتاج شركة أروما، وإخراج محمد سلامة.

قصة مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، مأخوذ عن قصة قصيرة تحمل نفس الاسم، للكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، وتدور أحداثه حول مختار أبو المجد، الأب الذي يتحمل مسئولية تربية أبنائه الستة، بعد وفاة زوجته، ومن ثم يتم مناقشة العديد من القضايا الاجتماعية والإنسانية بطريقة سلسة ومبسطة للجمهور.

مسلسل إمبراطوية ميم مواعيد عرض الحلقات والقنوات الناقلة

تعرض الحلقة الجديدة من مسلسل إمبراطوية ميم على قناة dmc الفضائية فى تمام الساعة 10:45 مساءً، ويتم إعادة الحلقة فى تمام الساعة 10:15 صباح اليوم التالي.

فيما تعرض حلقات مسلسل إمبراطوية ميم بطولة النجم خالد النبوي، على قناة dmc دراما، يوميا فى تمام الساعة 06:05 مساءً، على أن يتم إعادة الحلقة مرتين؛ المرة الأولى الساعة 12:00 ظهرا، والإعادة الثانية فى تمام الساعة 3:30 صباحًا.