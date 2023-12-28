الجمعة 29 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

خطوات الاستعلام عن نتيجة كشف سيارات ذوى الإعاقة وشروط الحصول عليها

نتيجة الكشف الطبي
نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين

خطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبى للحصول على سيارات المعاقين، من المواضيع التى تزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل .

“الدستور” يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر.

خطوات الاستعلام عن نتيجة كشف سيارات المعاقين

لمعرفة نتيجة الكشف الطبى لذوى الإعاقة للحصول على سيارة يرجى أتباع لخطوات التالية 

الخطوة الأولى:

يقوم المستعلم أو صاحب الطلب بتسجيل الدخول إلى موقع المجالس الطبية المتخصصة التابع لوزارة الصحة والسكان من خلال الضغط على هذا الرابط

http://www.smcegy.com/

الخطوة الثانية:

 الضغط على أيقونة ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال الصفحة الرئيسية بالموقع

الخطوة الثالثة: 

اختيار أيقونة "نتيجة التقارير الطبية" من الخيارات المتاحة في الصفحة

الخطوة الرابعة:

إدخال جميع البيانات المطلوبة الخاصة بالمواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة، ومن أبرزها الرقم القومي وكلمة السر

الخطوة الخامسة: 

النقر على زر الاستعلام، ثم تظهر النتيجة النهائية للكشف الطبى.

الاستعلام عن موعد الكشف الطبي للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة 2024

معرفة نتيجة الكشف الطبي أون لاين لسيارات المعاقين

أتاحت وزارة الصحة والسكان موقع إلكتروني مخصص لمعرفة نتيجة الكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي أون لاين من خلال الرابط الأسبق.

الشروط التي يجب أن تتوفر للحصول على سيارة ذوى الإعاقة 

أن يكون المتقدم مصري الجنسية

لا يقل سن المتقدم عن 18 سنة

تسجيل السيارة باسم صاحب الإعاقة المستفيد

أن تكون السيارة مجهزة طبقًا للقانون الصادر من القومسيون الطبي

اجتياز مرحلة الكشف الطبي

خطوات استخراج  بطاقة الخدمات المتكاملة

أعلنت وزارة الصحة والسكان خطوات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة عبر المجالس الطبية المتخصصة للمعاقين وهى :

الدخول إلى الموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة الصحة والسكان، عبر هذا الرابط

http://pod.mohp.gov.eg/

اختيار "حجز موعد الكشف الطبي" لتحديد موعد ومكان إجراء الكشف الطبي

عقب إجراء الكشف الطبي وتحديد نوع الإعاقة، يتم اعتماد التقرير الطبي من وزارة الصحة

يقوم صاحب الإعاقة بإرسال التقرير الطبي  لوزارة التضامن الاجتماعي، عبر النظام الإلكتروني 

من جانبها تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بتحديد  موعد لإجراء الكشف الوظيفي لتأكيد نسبة الإعاقة

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رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي بالمجالس الطبية لسيارات المعاقين

الاستعلام خطوات نتيجة لكشف الطبي سيارات المعاقين

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