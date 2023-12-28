رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز إلكترونيًا وطرق الدفع

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز إلكترونياً وطرق الدفع، من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

الدستور يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر عبر السطور التالية.

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز إلكترونياً وطرق الدفع

كانت وزارة البترول أعلنت فى وقت سابق من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بها ، على ضرورة تسجيل قراءة عداد الغاز في الفترة ما بين 1 و 20 من كل شهر،حتى لا تقع غرامة على العملاء.

وأتاحت وزارة البترول من خلال مواقعها الإلكتروني إمكانية الاستعلام عن فاتورة الغاز إلكترونيا من خلال أتباع عدد من الخطوات:

الاستعلام عن فاتورة الغاز بالاسم، أو الرقم القومي لعملاء شركة "بتروتريد"

للاستعلام عن قيمة فاتورة الغاء لعملاء شركة بتروتريد للخدمات البترولية لابد من أتباع لخطوات التالية:

الدخول على رابط استعلام فاتورة الغاز بترويد من خلال الضغط على هذا الرابط

https://www.petrotrade.com.eg/billing/billq.aspx

اختيار "استعلام قيمة الاستهلاك الشهري"

كتابة ارقام العداد في الخانة الخاصة بها

الضغط على عرض

تظهر قراءة العداد الخاصة بالمستعلم

دفع فاتورة الغاز بتروتريد

اتاحت شركة بتروتريد لعملائها عدة طرق لدفع فاتورة الغاز إلكترونيا للتسهيل على عملائها وهى كالتالى :

المحفظة الالكترونية الخاصة بصاحب العداد

الدفع من خلال خدمات كاش أو فوري

الدفع من خلال الموقع الالكتروني للشركة

الدفع من خلال استخدام بطاقة الصراف الالي

الدفع من خلال خدمات امان أو مصاري

الدفع من خلال محفظة الفون كاش من البنك الأهلي

محفظة BM من خلال الفع الإلكترونى بفيزا بنك مصر

أو من خلال موقع ماي فوري

الدفع من خلال موقع جوميا

الدفع من خلال خدمة فوري

أو من خلال استخدام خدمة مصاري

خدمة bee

باستخدام خدمة ممكن أو ضامن

الخط الساخن لشركة بتروتريد للاستعلام عن فاتورة الغاز

وعلى صعيد متصل، اتاحت شركة "بتروتريد" خدمة "الخط الساخن" للاستعلام عن فاتورة الغاز

وذلك من خلال تخصص عدة ارقام تليفونية للرد على الاستفسارات العملاء او أو للإبلاغ عن الحالات الطارئة أو للاستعلام عن قيمة الفاتورة الشهرية وهى كالتالى :

الاستعلام من خلال الرقم 5727 من أي هاتف محمول

أو من خلال الرقم 122 من أي هاتف محمول كذلك

أو عبر هذا الرقم 09000727 من أي خط أرضي