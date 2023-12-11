الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز 2024 وكيفية سدادها

عداد الغاز المنزلي
عداد الغاز المنزلي

يسدد أصحاب عدادات الغاز القديمة فاتورة الغاز 2024 شهريصا بعد انتهاء الاستهلاك، ولكي لا يضطروا إلى انتظار محصل الغاز لدفع الفاتورة ومعرفة قيمة الاستهلاك، وفرت شركة بتروتريد رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز 2024 وسدادها، وتعرضهم الدستور في التقرير التالي. 

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز 2024

يستطيع المواطنون الاستعلام عن فاتورة الغاز 2024  من خلال زيارة الموقع الرسمي لشركة الخدمات التجارية البترولية (بتروتريد) من الرابط التالي: 

  • https://www.petrotrade.com.eg
  • انقر على أيقونة "الاستعلام عن الفواتير".
  • أدخل رقمك القومي أو رقم عداد الغاز في الخانة المحددة.
  • انقر على أيقونة "عرض".
  • ستظهر لك الفاتورة الخاصة بك.

ويمكن الاستعلام عن فاتورة الغاز من خلال تطبيق بتروتريد للهواتف الذكية بعد تنزيله على الموبايل  من متجر التطبيقات أو متجر جوجل بلاي، واتبع نفس الخطوات السابقة. 

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز بالاسم وطرق سدادها

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سداد فاتورة الغاز 

توفر شركة الخدمات التجارية البترولية (بتروتريد) عدة طرق لسداد فاتورة الغاز، وهي:

ويمكن للمواطنين  السداد الإلكتروني  لقيمة فاتورة الغاز من خلال موقع بتروتريد أو تطبيق بتروتريد باتباع الخطوات التالية: 

  1. انتقل إلى موقع بتروتريد من الرابط السابق
  2. سجل الدخول باستخدام رقمك القومي أو رقم عداد الغاز.
  3. اضغط على أيقونة "السداد الإلكتروني".
  4. اختر طريقة الدفع المناسبة لك.
  5. سيقوم الموقع أو التطبيق بتوجيهك إلى صفحة تأكيد الدفع.

ويمكنك السداد الإلكتروني لفاتورة الغاز الطبيعي بعد معرفة  الاستهلاك الشهري  من خلال المحافظ الإلكترونية، ومن خلال البطاقات الائتمانية أو الخصم المباشر، أو السداد النقدي في مكاتب البريد المصري، السداد النقدي في فروع شركة بتروتريد،ومن خلال ماكينات الصراف الآلي،  ويمكنك انتظار محصل الغاز الطبيعي التابع إلى الشركة للحصول على فاتورة الغاز وسداد قيمتها كاش له أثناء مرور على المنازل لتحصيل قيمة فاتورة الغاز الطبيعي.  

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