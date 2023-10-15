تظهر اليوم.. نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2024 القاهرة المرحلة الثانية

نقدم الآن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2024 القاهرة المرحلة الثانية، حيث كشفت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، تفاصيل نتيجة المرحلة الثانية رياض اطفال تجريبي وعام في مصر.

رابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2024 القاهرة المرحلة الثانية

وعلى صعيد متصل، تظهر نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2024 القاهرة المرحلة الثانية، اليوم الأحد 15-10-2023، في الساعة 8 م بتوقيت القاهرة، حسب ما أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم، كما أوضحت "مديرية التربية والتعليم" محافظة القاهرة، أن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للمتقدمين للصف الأول رياض الأطفال للعام الدراسي 2023،2024 بالمدارس الرسمية للغات، يستطيع ولى الأمر الاستعلام عنها بالرقم القومي الخاص بالطالب من خلال الدخول على الرابط الرسمي عبر النقر فوق اللينك الآتي

https://eduserv.cairo.gov.eg/www.cairo.gov.eg/ar/Pages/Investments.aspx? SubmID=15

نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2024 القاهرة المرحلة الثانية

ومن هذا الجانب، أوضحت مديرية التعليم بالقاهرة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عدد من التعليمات الهامة بشأن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية رياض أطفال، والتي جاءت كالآتي:

-أولا: سداد المصروفات بالمدرسة وبالبريد في غضون 15 يومًا من تاريخ إعلان نتيجة المرحلة وإلا سيتم إلغاء التقديم نهائيًا.

-ثانيا: لن يتم قبول ملف الطفل إلا ببطاقة ولى الأمر التابعة لمحافظة القاهرة فقط.

-ثالثا: لا يوجد تعديل أو تحويل بعد القبول بالتنسيق في نفس العام الدراسي 2023-2024.

-رابعا: ممنوع دفع أي مبالغ مالية أو تبرعات للمدرسة المقبول بها.

الجدير بالذكر أنه كانت بوابة التعليم الأساسي أغلقت باب تقديم رياض الأطفال في 15 أغسطس، والاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالمدارس التجريبية كالآتي:

-فتح بوابة التعليم الأساسي بالضغط على الرابط التالي https://www.cairomoe.net/kg

-اختار الإدارة التابع لها الطالب، وفقًا للنطاق الجغرافي السكني للأسرة

-اضغط على أيقونة التقديم لرياض الأطفال

-تنتقل إلى موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة أو اضغط على الرابط التالي https://eduserv.cairo.gov.eg/results/differentstages

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