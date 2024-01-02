الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

لا زيادة للطلبة وذوي الهمم.. أسعار اشتراكات المترو 2024

المترو
المترو

ارتفعت معدلات البحث عن اسعار اشتراكات المترو 2024 بعد الزيادة الجديدة التي تم تطبيقها أمس الاثنين في الأول من يناير في اسعار تذاكر المترو خاصة بعد تشغيل 6 محطات جديدة بالخط الثالث للمترو.

ننشر في التقرير اسعار اشتراكات المترو الجديدة وفق ما وضحته هيئة مترو الانفاق وكذلك اسعار الاشتراكات للطلبة وذوي الهمم.  

اسعار اشتراكات المترو 2024 

يبلغ سعر اشتراك المترو الشهري بعدد 60 رحلة 

  • المرحلة الواحدة 9 محطات 230 جنيه
  • المرحلتين لمنطقتين اكثر من 9 محطات 290 جنيه
  • ثلاث مراحل 3 أو 4 مناطق 340 جنيها
  • أربع مراحل 5 و6 مناطق 450 جنيها

يبلغ سعر اشتراك المترو الربع سنوي أي  90 يوم  بإجمالي عدد رحلات 180 رحلة

  • المرحلة الواحدة 9 محطات 625 جنيها
  • المرحلتين لمنطقتين أكثر من 9 محطات 790 جنيها
  • ثلاث مراحل 3  أو 4 مناطق 1000 جنيه
  • أربع مراحل 5 و6 مناطق 1250 جنيها

سعر اشتراك المترو السنوي أي مدة 365 يوما بإجمالي عدد رحلات 730 رحلة

قيمة الاشتراك لخطين  3175 جنيها

قيمة الاشتراك لثلاثة خطوط  4000 جنيه

مع العلم أن هذه الأسعار لا تشمل الضريبة على القيمة المضافة والتي تبلغ نسبتها 14٪. 

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اشتراكات المترو للطلبة وذوي الاحتياجات الخاصة 

وفي تصريحات للمتحدث الرسمي  للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق أكد أنه لا زيادة في أسعار اشتراكات الطلبة وأصحاب الهمم والاحتياجات الخاصة.

وتتميز اشتراكات الطلبة بنسب تخفيض تصل لـ 97% وتبلغ قيمة الاشتراك 33 جنيه للشهري و41 جنيه للاشتراك الربع سنوي لـ 90 يوم بعدد 180 رحلة.

اما اسعار اشتراكات المترو لذوي الهمم والاحتياجات الخاصة تبلغ قيمتها 22 جنيه للشهري و27 جنيه للاشتراك الربع سنوي أي لـ 90 يوم بعدد 180 رحلة.

اسعار تذاكر المترو الجديدة 2024 

وكانت قد ارتفعت اسعار تذاكر المترو منذ أمس الاثنين بحيث اصبحت كالتالي 

 المنطقة الواحدة 9 محطات سعر التذكرة 6 جنيهات

منطقتين 16 محطة سعر التذكرة 8 جنيهات 

ثلاث مناطق 23 محطة سعر التذكرة 12 جنيه 

اربع مناطق اكثر من23 محطة 15 جنيه 

اربع مناطق اكثر من 23 محطة لذوي الهمم بقيمة 50 قروش 

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بعد الزيادة.. تعرف على أسعار اشتراكات المترو الشهرية والربع سنوية

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