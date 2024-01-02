لا زيادة للطلبة وذوي الهمم.. أسعار اشتراكات المترو 2024

ارتفعت معدلات البحث عن اسعار اشتراكات المترو 2024 بعد الزيادة الجديدة التي تم تطبيقها أمس الاثنين في الأول من يناير في اسعار تذاكر المترو خاصة بعد تشغيل 6 محطات جديدة بالخط الثالث للمترو.

ننشر في التقرير اسعار اشتراكات المترو الجديدة وفق ما وضحته هيئة مترو الانفاق وكذلك اسعار الاشتراكات للطلبة وذوي الهمم.

اسعار اشتراكات المترو 2024

يبلغ سعر اشتراك المترو الشهري بعدد 60 رحلة

المرحلة الواحدة 9 محطات 230 جنيه

المرحلتين لمنطقتين اكثر من 9 محطات 290 جنيه

ثلاث مراحل 3 أو 4 مناطق 340 جنيها

أربع مراحل 5 و6 مناطق 450 جنيها

يبلغ سعر اشتراك المترو الربع سنوي أي 90 يوم بإجمالي عدد رحلات 180 رحلة

المرحلة الواحدة 9 محطات 625 جنيها

المرحلتين لمنطقتين أكثر من 9 محطات 790 جنيها

ثلاث مراحل 3 أو 4 مناطق 1000 جنيه

أربع مراحل 5 و6 مناطق 1250 جنيها

سعر اشتراك المترو السنوي أي مدة 365 يوما بإجمالي عدد رحلات 730 رحلة

قيمة الاشتراك لخطين 3175 جنيها

قيمة الاشتراك لثلاثة خطوط 4000 جنيه

مع العلم أن هذه الأسعار لا تشمل الضريبة على القيمة المضافة والتي تبلغ نسبتها 14٪.

اشتراكات المترو للطلبة وذوي الاحتياجات الخاصة

وفي تصريحات للمتحدث الرسمي للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق أكد أنه لا زيادة في أسعار اشتراكات الطلبة وأصحاب الهمم والاحتياجات الخاصة.

وتتميز اشتراكات الطلبة بنسب تخفيض تصل لـ 97% وتبلغ قيمة الاشتراك 33 جنيه للشهري و41 جنيه للاشتراك الربع سنوي لـ 90 يوم بعدد 180 رحلة.

اما اسعار اشتراكات المترو لذوي الهمم والاحتياجات الخاصة تبلغ قيمتها 22 جنيه للشهري و27 جنيه للاشتراك الربع سنوي أي لـ 90 يوم بعدد 180 رحلة.

اسعار تذاكر المترو الجديدة 2024

وكانت قد ارتفعت اسعار تذاكر المترو منذ أمس الاثنين بحيث اصبحت كالتالي

المنطقة الواحدة 9 محطات سعر التذكرة 6 جنيهات

منطقتين 16 محطة سعر التذكرة 8 جنيهات

ثلاث مناطق 23 محطة سعر التذكرة 12 جنيه

اربع مناطق اكثر من23 محطة 15 جنيه

اربع مناطق اكثر من 23 محطة لذوي الهمم بقيمة 50 قروش