الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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15 جنيهًا.. عزة مصطفى تكشف عن تفاصيل زيادة أسعار المترو (فيديو)

المترو
المترو

تحدثت الإعلامية عزة مصطفى، عن زيادة أسعار مترو الأنفاق الجديدة التي بدأ تطبيقها اليوم، مشيرة إلى أنها تختلف باختلاف عدد المناطق التي يمر بها المترو.

وأوضحت مصطفى، خلال تقديمها برنامج "صالة التحرير"، الذي يبث على قناة صدى البلد، أن سعر التذكرة للمنطقة الواحدة هو 6 جنيهات، وللمنطقتين 8 جنيهات، ولثلاث مناطق 12 جنيهًا، ولأكثر من 23 محطة 15 جنيهًا، وأضافت أن هناك تذكرة خاصة لذوي الهمم بقيمة نصف جنيه لأربع مناطق.

وأشارت إلى أنه من المحتمل أن تشهد أسعار اشتراكات المترو تغييرًا في الأيام القادمة، كما أن الناس تترقب زيادة محتملة في أسعار الكهرباء والبترول، وأن هناك لجان تسعير تدرس الوضع الحالي للبترول وإمكانية ثبات السعر أو زيادته بنسبة 10%.

وقالت إن زيادة الأسعار تشمل العديد من السلع، وأن وزير التموين يبحث عن طريقة للسيطرة على أسعار 7 سلع استراتيجية، كما ذكرت أن مصر انضمت رسميًا إلى مجموعة البريكس اليوم، وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض أسعار بعض السلع والمنتجات الجديدة، بما في ذلك السيارات.

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