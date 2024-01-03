عاجل.. "التعليم" تكشف حقيقة انتشار الجديرى المائى فى المدارس

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الخطاب الموجه من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للمديريات التعليمية، بشأن مرض الجديري المائي.

من جانبه، أوضح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الخطاب يستهدف اتخاذ الإجراءات الاحترازية المعتادة لمواجهة الأمراض المعدية التي تصاحب دخول فصل الشتاء ومن بينها الجديري المائي، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تمثل خطوة معتادة يتم التوجيه بها بشكل دوري مع بداية إجراء الامتحانات ولا تعكس انتشارًا لأي أمراض بعينها.

وأضاف في تصريحات لـ«الدستور»، أن الإجراءات التي تم التوجيه بها فيما يتعلق بالجديري المائي تمثل إجراءً احترازيا معتادا عقب ظهور حالة بإحدى المدارس، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقا كاملا مع وزارة الصحة والسكان في حال رصد أي حالات مرضية على الطلاب.

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