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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

تكلفة حج القرعة 1445 / 2024.. وأخر موعد للسداد في البنوك

حج القرعة 1445
حج القرعة 1445

تكلفة حج القرعة 1445.. وأخر موعد للسداد محور اهتمام مئات الألاف من الفائزين في قرعة الحج للموسم المقبل 1455/2024 التي أقامتها وزارة الداخلية في كافة مديريات الأمن بالمحافظات خلال الأيام الأيام الماضية وتم نشر أسمائهم عبر بوابة الحج المصرية الموحدة.

تكلفة حج القرعة 1445 /2024

أعلنت وزارة الداخلية أنها قد توصلت إلى كافة التفاصيل المتعلقة بأداء فريضة الحج بنظام القرعة العلنية هذا الموسم 1445/2024 مع وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية حيث بلغت التكلفة المبدئية نحو 149 ألف جنيه وذلك بخلاف قيمة تذكرة السفر بالطائرة وتشمل التكلفة الإقامة والتنقلات داخل مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأكدت وزارة الداخلية أن سداد المبلغ المطلوبة تكلفة حج القرعة 1445 /2024 يتم من خلال كافة فروع البنوك الوطنية (بنك مصر، البنك الأهلي، بنك القاهرة) وكافة مكاتب الهيئة القومية للبريد على مستوى البجمهورية على حساب مدفوعات حكومية (مدفوعات حج القرعة) وعدم السداد في الفترة المقررة يعد تنازل رسمي على فرصة الحج دون أدنى مسؤولية من الوزارة.

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أخر موعد لسداد تكلفة حج القرعة 2024

أوضحت وزارة الداخلية في بيان لها أن آخر موعد لسداد المبلغ المطلوبة كقيمة رسوم قرعة الحج هذا العام سيكون يوم الاثنين الموافق 11 ديسمبر 2023 حيث كانت قد بدأت يوم الثلاثاء الموافق 21 نوفمبر الجاري في كافة وسائل الدفع المتاحة حيث يحصل الراغب في الحج على إيصال الدفع ضمن الأوراق المطلوبة.

يذكر أنه يمكن للمتقدمين الاستعلام عن أسماء الفائزين في القرعة العلنية لهذا العام 2024-1445 والتي أقامتها وزارة الداخلية في كافة مديريات الأمن بالمحافظات من خلال  بوابة الحج المصرية الموحدة من خلال هذا الرابط (من هنا) بإدخال كافة البيانات اللازمة.

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الأوراق اللازمة لحج القرعة 1445

 

الأوراق اللازمة لحج القرعة تتلخص فيما يلي:-

  • جواز سفر دولي مميكن لا تقل صلاحيته عن سنة من أول مارس المقبل.
  • صورة إيصال سداد تكاليف الحج.
  • صورة من شهادة التحصين والأصل للاطلاع عليهز
  • البطاقة الصحية الصادرة من وزارة الصحة سارية المفعول تثبت تطعيم الفائزين ضد مرض الإلتهاب السحائي.
  • تقرير طبي مميكن ومختوم من أحد مستشفيات وزارة الصحة موضح حالة الفائز بالتفصيل.
  • فيش حج مميكن.
  • بيان الموقف من التجنيد.
  • تصريح سفر من جهة العمل.
  • شهادة تحركات من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.

 

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