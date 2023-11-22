الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

عضو "شركات السياحة" لـ"الدستور": 7 شروط لتنظيم برامج حج الفرادى

باسل السيسي
باسل السيسي

قال باسل السيسي، عضو جمعية شركات السياحة، إن الضوابط التي اعتمدها أحمد عيسي، وزيرالسياحة والآثار،  لموسم الحج هذا العام تضمنت العديد من التعليمات التي يجب على الشركات الالتزام بها.

وأكد عضو جمعية شركات السياحة، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الشركات تعمل بشكل دائم على تطبيق المعايير والإجراءات والشروط الخاصة بتنظيم برامج الحج  للمصرين بشكل عام وليس حجاج الهيئات والأفراد فقط.

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الضوابط العامة المنظمة لرحلات الحج السياحي 2024.. والتزامات الشركات

 

الاشتراطات المفروضة على الشركات السياحية  

 

وعدد باسل السيسي الضوابط  والاشتراطات اللازم توافرها:

1- طلب الشركة الراغبة في تنفيذ تأشيرات الحج الفرادي.

2- تقديم الشركة صور التأشيرات الخاصة بالعدد المطلوب تنفيذه، ومرفق معها صور جوازات السفر. 

3- نموذج للبرنامج الخاص بالرحلة المطلوب تنفيذها للحج الفرادى شريطة أن يتم تحسين مستوى الطوافة لمستوى خمس نجوم.

4- نموذج عقد الحاج مع الشركة، مذكور به بيانات الحج من سعر وسكن وطوافة وانتقالات.

5- تعهد مجمع من الشركة يفيد بصحة التأشيرات المباشرة.

6- تقديم عقود إسكان وخدمات وانتقالات واستخدام الخيام المخصصة لهذه الأعداد.

7- تقديم خطاب ضمان لصالح وزارة الحج السعودية بقيمة 50 ريالًا سعوديًا عن كل تأشيرة.

وفي السياق، اعتمد أحمد عيسي، وزير السياحة والآثار، الضوابط المنظمة لموسم الحج المقبل وتضمنت الضوابط الشروط والإجراءات الخاصة بحج الفرادى والمباشر والهيئات لهذا العام على أن تتولى الشركات السياحية تنفيذ تأشيرات حج الفرادى وهو (الحج الذي يحصل فيه المصري المقيم بجمهورية مصر العربية على تأشيرة حج خارج الحصة المقررة للدولة) بموجب نص القانون رقم 84 لسنة 2022 الخاص بإصدار قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج.

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