الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تعرف بالتفاصيل على أليات سفر المشرفين لبرامج الحج هذا العام

الحج السياحي
الحج السياحي

كشفت الإدارة المركزية لشركات السياحة بوزارة السياحة والاثارالآلية الخاصة بتسجيل المشرفين على برامج الحج،  وذلك ضمن الضوابط المنظمة للحج لهذا العام.

وأعلنت الغرفة، في خطابها الرسمي الذي تم تعميمه عى الشركات السياحية، أن الوزارة حددت الآلية الخاصة بتسجيل المشرفين الآتي:

الضوابط العامة المنظمة لرحلات الحج السياحي 2024.. والتزامات الشركات

 

المستوي السياحي 5 نجوم:

عند تسجيل أسماء المواطنين من رقم ١ حتى رقم ٣٩ يتم ترك رقم رقم ٣٠ للمشرف الأول، وعند تسجيل أسماء المواطنين من رقم ٣١ حتى رقم ٥٩ يتم ترك رقم رقم ٦٠ للمشرف الثاني.

وأوضحت الضوابط أنه عند تسجيل أسماء المواطنين من رقم ٩١حتى رقم ٧٩ يتم ترك رقم للمشرف الثالث، وهو الحد الأقصى المقرر للمشرفين عن هذاالمستوى. 

المستوى الاقتصادي والبرى: رقم ٨٠

عند تسجيل أسماء المواطنين من رقم ١ حتى رقم ٣٩ يتم ترك  رقم ٤٠ للمشرف الأول.

وعند تسجيل أسماء المواطنين من رقم ٤١حتى رقم  ٦٩يتم ترك رقم رقم ٧٠ للمشرف الثاني.

عند تسجيل أسماء المواطنين من رقم ٧١ حتى رقم ٩٦ يتم ترك رقم ١٠٠ للمشرف الثالث وهو الحد الأقصى المقرر للمشرفين عن هذا المستوى.

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يبدأ من 191 ألف جنيه.. ننشر أسعار الحج السياحى هذا العام


تصعيد الحجاج 

كذلك لا يتم تصعيد الحجاج بدلًا من المشرفين إلا بعد الانتهاء من اعتماد التضامنات بين الشركات السياحية والاستقرار على المشرف المرافق للمجموعة، وذلك لمعالجة الحالات الناتجة عن القرعة، وفقا لقوائم الانتظار الناتجة عن القرعة، وفي جميع الأحوال تلتزم الشركات السياحية بعدم تحصيل أي مبالغ إضافية من الحجاج نظير تصعيدهم، وحال مخالفةهذا الالتزام سيتم مجازاة الشركة قانونا.
 

يشار إلى أن وزراة السياحة والآثار، حددت موعد  إجراء القرعة العلنية لاختيار  المواطنين في كافة مستويات الحج السياحي لإعلان النتيجة يوم 6 يناير المقبل، على أن تنتهي الشركات السياحية من كافة إجراءات الحج في موعد أقصاه 25 فبراير المقبل.

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