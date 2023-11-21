تفاصيل المسار الإلكتروني السعودي للحجاج المصريين وضوابط التسكين

كشفت وزارة السياحة والآثار أن المسار الإلكتروني السعودي وفقاً لما ورد في الضوابط التي اعتمدها وزير السياحة والآثار قبل أيام.

وأشارت الضوابط إلى أن المسار الإلكتروني السعودي يسمح للشركات السياحية بالمراجعة على المسار الإلكتروني - دون سفر مندوب عنها إلى الأراضي السعودية للمعاينة - وتفويض الغرفة في ذلك شريطة مطابقة أو معاينة السكن من قبل لجنة المعاينات الخاصة بالوزارة والمتواجدة بالأراضي السعودية.

وأوضحت الضوابط أنه يتم مطابقة فنادق الخمس نجوم التي بها ملاحق أو ذات امتداد من قبل لجنة المعاينات واعتمادها للسكن ضرورة توفير شاتل باص من وإلى الحرم للسكن الواقع بعد 1250 متر، وأن يكون الفندق مرخص إيواء سياحي على الأقل للمستوى الاقتصادي والبري، وأقصى مسافة مسموح بها بمكة المكرمة 4000 متر من الحرم المكي، بالإضافة إلى المناطق التي سبق الموافقة عليها من قبل الوزارة في المواسم السابقة، كذلك يجب أن تكون أقصى مسافة مسموح التسكين بها بالمدينة المنورة 1250 متر من الحرم النبوي الشريف شريطة توفير شاتل باص من وإلى الحرم للسكن الواقع بعد 1000 متر.

مبلغ جدية الحجز واشارت الضوابط

وأشارت الضوابط إلى أن مبلغ جدية الحجز يتضمن قيمة وطريقة سداد مبلغ جدية الحجز الخاص بتسجيل الحجاج على الموقع الإلكتروني، وتكون على النحو التالي:

- 60,000 جنيه للمستوى الخمس نجوم.

- 20,000 جنيه للمستوى الاقتصادي والبري.

على أن يتم سداد قيم مبالغ جدية الحجز المشار إليها وفقاً للآلية التي تم العمل بها في المواسم السابقة.

بالإضافة إلى مبلغ 100 جنيه لا يرد مقابل الخدمات الإلكترونية على البوابة المصرية الموحدة للحج، وفقاً للآلية التي تم الاتفاق عليها.

ضوابط السكن

أما فيما يتعلق بالضوابط الخاصة بالسكن والآلية الخاصة بتسجيل المشرفين، فقد أوضحت الضوابط أن لجان الوزارة المتواجدة في الأراضي السعودية تقوم بشكل متتالٍ بإجراء المعاينات اللازمة للسكن الذي تقدم به الشركة السياحية، والذي لم يتم معاينته في المواسم السابقة، للتأكد من مطابقته للضوابط وعدم تسكين الحجاج في الميزانين أو الطوابق الخدمية أو الأسطح. وبعد استيفاء المعايير الميدانية، يتم تحرير نموذج إلكتروني للمعاينة. أما بالنسبة للفنادق التي تم معاينتها في المواسم السابقة، فإنه يتم اعتمادها بعد إعادة مطابقتها ميدانيًا وفقًا لنموذج المعاينة الصادر في ذلك الوقت، وتحرير نموذج إلكتروني جديد للمطابقة وفقًا لذلك. يتم ذلك لمعاينة المستجدات الخاصة بسكن الحجاج المصريين في ضوء النهضة العمرانية الشاملة في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة. وفي جميع الأحوال، يجب أن يكون السكن مدرجًا في البرنامج.