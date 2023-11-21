الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تكلفة حج القرعة 2024.. ووسائل السداد المعتمدة من وزارة الداخلية

الحج 2024
الحج 2024

تكلفة حج القرعة 2024 ووسائل السداد المعتمدة محور اهتمام مئات الآلاف من المقبولين في قرعة الحج العلنية والتي عقدتها جميع مديريات الأمن في محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الماضي حيث تم إعلان المقبولين عبر بوابة الحج الموحدة المصرية الأيام الماضية.

تكلفة حج القرعة 2024

أصدرت وزارة الداخلية بيانا رسميا توضح فيه تكلفة حج القرعة 2024 عقب التواصل مع وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية خلال الأيام الماضية حيث أوضحت أن قيمة أداء فريضة الحج بنظام القرعة العلنية بلغ نحو 149 جنيها تشمل رسوم تذاكر الطيران والإقامة في فنادق وفقا لمسافات من الحرم وقيمة التنقلات الداخلية بين مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وشددت وزارة الداخلية على أن عدم سداد المبلغ المطلوب في الفترة الزمنية التي تم تحديدها يعتبر يعتبر بمثابة تنازل رسمي من الفائز بالقرعة العلنية لأداء فريضة الحج دون أدنى مسؤولية من الوزارة وفقا لقواعد التقديم التي تمت مسبقا في مديريات الأمن وأقسام الشرطة وعبر الموقع الالكتروني.

txt

الضوابط العامة المنظمة لرحلات الحج السياحي 2024.. والتزامات الشركات

txt

يبدأ من 191 ألف جنيه.. ننشر أسعار الحج السياحى هذا العام

 

وسائل دفع قيمة حج القرعة 2024

وعلى المتقدمين لأداء مناسك الحج هذا العام من خلال القرعة العلنية التي تجريها وزارة الداخلية تسديد الرسوم السابق ذكرها في أحد فروع البنوك الوطنية (البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة) أو أحد مكاتب الهيئة القومية للبريد المصري على مستوى الجمهورية في المواعيد المحددة.

ويجب على الفائز تحضير الأوراق المطلوبة مثل جواز السفر مدة صلاحيته تزيد عن سنة وإيصال سداد قيمة الحج وشهادات التحصين ضد الأمراض المزمنة أو المعدية والبطاقة الصحية الصادرة عن وزارة الصحة الخاصة بالمسافرين.

txt

أسعار الحج السياحى 2024 وموعد التقديم والقرعة وضوابطه

txt

الضوابط العامة المنظمة لرحلات الحج السياحي 2024.. والتزامات الشركات

 

موعد سداد رسوم حج القرعة 2024

وأكدت وزارة الداخلية في بيانها الصادر اليوم أن الفترة المحددة لسداد رسوم الحج من خلال القرعة العلنية هذا العام من يوم الثلاثاء الموافق 21 نوفمبر وحتى يوم الاثنين الموافق 11 ديسمبر 2023 حيث يتم التنسيق مع وسائل الدفع المتاحة لتسهيل الإجراءات على الراغبين في أداء فريضة الحج هذا العام ويتم تجهيز الأوراق اللازمة للسفر في غضون أسبوعين من انتهاء فترة الدفع التي تم تحديدها.

 

اقرأ المزيد

رابط الاستعلام عن أسماء الفائزين  في قرعة الهجرة  

تكلفة حج القرعة 2024 حج القرعة 2024 قرعة الحج بوابة الحج الموحدة المصرية وزارة الداخلية فريضة الحج

الأكثر قراءة

قناة عبرية تعلن شروط صفقة إسرائيل و"حماس" لإطلاق سراح المحتجزين

"جلد بالكرباج".. الداخلية تكشف تفاصيل إجبار شابين لتقبيل قدم سيدة بالجيزة

نقل المحتجزين إلى مصر.. تفاصيل جديدة حول صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس

السيسى: على المجتمع الدولى تحمل مسئوليته لوقف الممارسات غير الإنسانية بغزة

مناطق معرضة لهطول أمطار رعدية.. «الأرصاد» تكشف لـ«الدستور» محافظات معرّضة لخطر السيول

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

مين اللى قتل الحلو؟

محمد رفعت

بين غزة والاستحقاق الرئاسى.. تحية واجبة

د.كريمة الحفناوى

الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق

جمال-أسعد

تساؤلات حول أحداث غزة

محمد عبدالناصر

انتفاضة برلمانية

وائل لطفي

إذا عطست مصر!

ماجد حبته

مهاترات جديرة بالرد

عبدالوهاب داود

شعب الله المطرود

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

2.4 مليار شهريًا.. كيف تؤثر الحرب فى غزة على اقتصاد إسرائيل؟

نقل المحتجزين إلى مصر.. تفاصيل جديدة حول صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس

قناة عبرية تعلن شروط صفقة إسرائيل و"حماس" لإطلاق سراح المحتجزين