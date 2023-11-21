تكلفة حج القرعة 2024.. ووسائل السداد المعتمدة من وزارة الداخلية

تكلفة حج القرعة 2024 ووسائل السداد المعتمدة محور اهتمام مئات الآلاف من المقبولين في قرعة الحج العلنية والتي عقدتها جميع مديريات الأمن في محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الماضي حيث تم إعلان المقبولين عبر بوابة الحج الموحدة المصرية الأيام الماضية.

تكلفة حج القرعة 2024

أصدرت وزارة الداخلية بيانا رسميا توضح فيه تكلفة حج القرعة 2024 عقب التواصل مع وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية خلال الأيام الماضية حيث أوضحت أن قيمة أداء فريضة الحج بنظام القرعة العلنية بلغ نحو 149 جنيها تشمل رسوم تذاكر الطيران والإقامة في فنادق وفقا لمسافات من الحرم وقيمة التنقلات الداخلية بين مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وشددت وزارة الداخلية على أن عدم سداد المبلغ المطلوب في الفترة الزمنية التي تم تحديدها يعتبر يعتبر بمثابة تنازل رسمي من الفائز بالقرعة العلنية لأداء فريضة الحج دون أدنى مسؤولية من الوزارة وفقا لقواعد التقديم التي تمت مسبقا في مديريات الأمن وأقسام الشرطة وعبر الموقع الالكتروني.

وسائل دفع قيمة حج القرعة 2024

وعلى المتقدمين لأداء مناسك الحج هذا العام من خلال القرعة العلنية التي تجريها وزارة الداخلية تسديد الرسوم السابق ذكرها في أحد فروع البنوك الوطنية (البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة) أو أحد مكاتب الهيئة القومية للبريد المصري على مستوى الجمهورية في المواعيد المحددة.

ويجب على الفائز تحضير الأوراق المطلوبة مثل جواز السفر مدة صلاحيته تزيد عن سنة وإيصال سداد قيمة الحج وشهادات التحصين ضد الأمراض المزمنة أو المعدية والبطاقة الصحية الصادرة عن وزارة الصحة الخاصة بالمسافرين.

موعد سداد رسوم حج القرعة 2024

وأكدت وزارة الداخلية في بيانها الصادر اليوم أن الفترة المحددة لسداد رسوم الحج من خلال القرعة العلنية هذا العام من يوم الثلاثاء الموافق 21 نوفمبر وحتى يوم الاثنين الموافق 11 ديسمبر 2023 حيث يتم التنسيق مع وسائل الدفع المتاحة لتسهيل الإجراءات على الراغبين في أداء فريضة الحج هذا العام ويتم تجهيز الأوراق اللازمة للسفر في غضون أسبوعين من انتهاء فترة الدفع التي تم تحديدها.

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