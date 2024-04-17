الخميس 18 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

جدول امتحانات الصف الاول الثانوي في جميع المحافظات

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

مع إعلان جداول امتحانات صفوف المرحلة الابتدائية والإعدادية كثر التساؤل لمعرفة جدول امتحانات الصف الاول الثانوي في جميع المحافظات عبر جوجل، حيث أعلنت مديريات التربية والتعليم في المحافظات، عن جدول الامتحانات بالفصل الدراسي الثاني، وذلك استعدادًا لعقد امتحان نهاية العام الدراسي الحالي.

وتستعرض “الدستور” في هذا التقرير جدول امتحانات الصف الاول الثانوي  في مختلف المحافظات.

جدول امتحانات أولى ثانوي الترم الثاني 2024

وتبدأ امتحانات الصف الاول الثانوي لعام 2024 للترم الثاني، وذلك بداية من يوم الأربعاء الموافق 8 في شهر مايو المقبل، وستستمر امتحانات الصف الأول الثانوي لعام 2024 إلى يوم الخميس الموافق 23 من مايو.

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جدول امتحانات أولى ثانوي ترم ثاني 2024 المنيا

يوم الأربعاء 8 مايو 2024: امتحان اللغة العربية.
يوم السبت 11 مايو 2024: امتحان الرياضيات.
يوم الإثنين 13 مايو 2024: امتحان الكيمياء - امتحان الجغرافيا.
يوم الأربعاء 15 مايو 2024: امتحان الأحياء - امتحان التاريخ.
يوم السبت 18 مايو 2024: امتحان اللغة الأجنبية الثانية - امتحان الفلسفة والمنطق.
يوم الإثنين 20 مايو 2024: امتحان اللغة الأجنبية الأولى.
يوم الأربعاء 22 مايو 2024: امتحان الفيزياء.

جدول امتحانات الصف الاول الثانوي 2024 القليوبية

يوم الإثنين 13 مايو 2024: امتحان اللغة العربية - امتحان التاريخ.
يوم الأربعاء 15 مايو 2024: امتحان الرياضيات - امتحان الفلسفة.
يوم السبت 18 مايو 2024: امتحان اللغة الأجنبية الثانية - امتحان الاحياء.
يوم الإثنين 20 مايو 2024: امتحان اللغة الأجنبية الأولى - امتحان الفيزياء.
يوم الأربعاء 22 مايو 2024: امتحان الكيمياء - امتحان الجغرافيا.

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جدول امتحانات الصف الاول الثانوي 2024 محافظة أسيوط

يوم الأربعاء 8 مايو 201: امتحان اللغة العربية.

يوم السبت 11 مايو 204: امتحان الرياضيات.

يوم الإثنين 13 مايو 2024: امتحان الكيمياء، امتحان الجغرافيا.
يوم الأربعاء 15 مايو 2024: امتحان الأحياء، امتحان التاريخ.
يوم السبت 18 مايو 2023: امتحان اللغة الأجنبية الأولى.
يوم الإثنين 20 مايو 2024: امتحان اللغة الأجنبية الثانية - امتحان الفلسفة والمنطق.

يوم الأربعاء 22 مايو 2024: امتحان الفيزياء.

 

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