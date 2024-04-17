الأربعاء 17 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

رابط أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2024.. وموعد تسليمه للطلاب

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2024 محور اهتمام الملايين من طلاب الشعبتين العلمية والأدبية وأولياء أمورهم من كافة محافظات الجمهورية وذلك قبل انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023/2024 لطلاب المدارس وذلك لمعرفة مكان اللجنة الامتحانية لكل طالب من الطلاب.

رابط أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2024

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفعيل رابط أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2024 من خلال هذا الرابط (من هنا) عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ويمكن استخدامه لمعرفة أماكن تواجد اللجان الامتحانية لكل طالب وفقا لشعبته الدراسية (علمي، أدبي).

وبعد تفعيل الموقع يتم طباعة أرقام الجلوس ورقيا وتوزيعها على طلاب الصف الثالث الثانوي في كافة المدارس الحكومية والخاصة والتجربية بجميع محافظات الجمهورية يدا بيد وذلك للتأكد من حصول كل طالب على رقم جلوسه في الامتحانات.

txt

اعرف موعد امتحانك.. ننشر جداول امتحانات الترم الثاني 2024 بمحافظة الجيزة

txt

محافظ القاهرة يعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى

موعد تسليم أرقام الجلوس لطلاب الثانوية العامة في المدارس

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن موعد تسليم أرقام الجلوس لطلاب الثانوية العامة في المدارس سيكون خلال شهر مايو المقبل 2024 حيث سيتم توزيعها من خلال مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني بالمحافظات استعداد لماراثون الامتحانات.

ويوجد في البابل شيت خانات لكتابة رقم الجلوس المكون من 7 أرقام ثم سيجد الطالب تحت هذه الخانات خانات أخرى لتظليل الخانات المجاورة للأرقام السبعة التي يتكون منها أرقام الجلوس.

txt

موعد إعلان أرقام جلوس الثانوية العامة 2024

txt

قوافل تعليمية مجانية في المراجعة النهائية للشهادة الثانوية العامة بالمحمودية

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 الشعبة العلمية

يوم 10 يونيو 2024 امتحان مادة التربية الوطنية والتربية الدينية.

يوم 12 يونيو 2024 امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء.

يوم 22 يونيو 2024 امتحان مادة اللغة العربية.

يوم 25 يونيو امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

يوم 29 يونيو 2024 امتحان مادة الفيزياء.

يوم 2 يوليو 2024 امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.

يوم السبت 6 يوليو 2024 امتحان مادة الكيمياء.

يوم 10 يوليو 2024 امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئة ومادة الجبر والهندسة الفراغية.

يوم 13 يوليو 2024 امتحان مادة التفاضل والتكامل.

يوم 17 يوليو 2024 امتحان مادة الأحياء والاستاتيكا.

يوم السبت 20 يوليو 2024 امتحانات مادة الديناميكا.

 

اقرأ المزيد 

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 أدبي 

أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2024 أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2024 الثانوية العامة 2024 وزارة التربية والتعليم جدول امتحانات الثانوية العامة الشعبة العلمية

مواد متعلقة

تبدأ 10 يونيو| جدول امتحانات الثانوية العامة لعام 2024 (أدبي وعلمي)

الأكثر قراءة

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

عاجل.. القاهرة الإخبارية: قوات أمريكية اشتبكت بنجاح مع طائرتين مسيرتين فى مناطق الحوثيين

شركات "سوداء" تضرب القطاع في الغردقة.. الدولة تطارد "خنجر السياحة المسموم"

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي

براءة المتهم بقضية "فتاة الشروق".. هل يُمكن أن يحصل عليها فى الاستئناف أو النقض؟

رابط بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 والخط الساخن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

لماذا انتظار التطرف الإسرائيلى.. هل هناك حرب على إيران؟

منى رجب

دراما التشويق والإثارة تتقدم فى شهر رمضان

ماجد حبته

أن يزورنا ناريشكين

محمد الراعي

"قمة الأخطاء" بين عناد كولر.. ودلع اللاعبين.. ومستوى التحكيم

محمد رفعت

محمد بك غانم..!

جلال حمام

فى انتظار المجهول

حسين دعسة

وزارة الثقافة الأردنية.. "علمنا عال".. ويوحدنا!

إبراهيم داود

اختراع أُمّة.. فى كتاب

صور

نجوم الفن يشاركون فى عزاء شيرين سيف النصر

القمة 127: أحلى هدية من الزملكاوية في ديربى "انتصار الثنائية"

القمة 127: الزمالك يفتح أبواب "الفن والهندسة" أمام الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

رويترز: الدبابات الإسرائيلية تعود لشمال غزة والطائرات الحربية تقصف رفح

إسرائيلى أمام الكنيست: هناك 50 شخصًا انتحروا بسبب حالتهم النفسية

حركة إسرائيلية: تشكيل بن غفير وحدة شرطية لقمع الضفة الغربية "خطوة فاشية"