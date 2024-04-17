رابط أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2024.. وموعد تسليمه للطلاب

أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2024 محور اهتمام الملايين من طلاب الشعبتين العلمية والأدبية وأولياء أمورهم من كافة محافظات الجمهورية وذلك قبل انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023/2024 لطلاب المدارس وذلك لمعرفة مكان اللجنة الامتحانية لكل طالب من الطلاب.

رابط أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2024

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفعيل رابط أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2024 من خلال هذا الرابط (من هنا) عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ويمكن استخدامه لمعرفة أماكن تواجد اللجان الامتحانية لكل طالب وفقا لشعبته الدراسية (علمي، أدبي).

وبعد تفعيل الموقع يتم طباعة أرقام الجلوس ورقيا وتوزيعها على طلاب الصف الثالث الثانوي في كافة المدارس الحكومية والخاصة والتجربية بجميع محافظات الجمهورية يدا بيد وذلك للتأكد من حصول كل طالب على رقم جلوسه في الامتحانات.

موعد تسليم أرقام الجلوس لطلاب الثانوية العامة في المدارس

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن موعد تسليم أرقام الجلوس لطلاب الثانوية العامة في المدارس سيكون خلال شهر مايو المقبل 2024 حيث سيتم توزيعها من خلال مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني بالمحافظات استعداد لماراثون الامتحانات.

ويوجد في البابل شيت خانات لكتابة رقم الجلوس المكون من 7 أرقام ثم سيجد الطالب تحت هذه الخانات خانات أخرى لتظليل الخانات المجاورة للأرقام السبعة التي يتكون منها أرقام الجلوس.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 الشعبة العلمية

يوم 10 يونيو 2024 امتحان مادة التربية الوطنية والتربية الدينية.

يوم 12 يونيو 2024 امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء.

يوم 22 يونيو 2024 امتحان مادة اللغة العربية.

يوم 25 يونيو امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

يوم 29 يونيو 2024 امتحان مادة الفيزياء.

يوم 2 يوليو 2024 امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.

يوم السبت 6 يوليو 2024 امتحان مادة الكيمياء.

يوم 10 يوليو 2024 امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئة ومادة الجبر والهندسة الفراغية.

يوم 13 يوليو 2024 امتحان مادة التفاضل والتكامل.

يوم 17 يوليو 2024 امتحان مادة الأحياء والاستاتيكا.

يوم السبت 20 يوليو 2024 امتحانات مادة الديناميكا.

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