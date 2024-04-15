قوافل تعليمية مجانية في المراجعة النهائية للشهادة الثانوية العامة بالمحمودية

أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية بمحافظة البحيرة، تضافر الجهود التي تقوم بها الجهات المعنية، للعمل صفا واحدا مع تعليم البحيرة لتقديم أفضل الخدمات التعليمية لأبنائنا الطلاب وتخفيف الأعباء عن كاهل أولياء الأمور، بدعم ورعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة.

مجموعات الدعم المدرسي على مدار الساعة بمختلف المدارس

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، إنه يتم تنفيذ مجموعات الدعم المدرسي على مدار الساعة بمختلف المدارس، كما شهدت الفترة الماضية تنفيذ محاضرات مجانية في مختلف المواد الدراسية لأبنائنا طلاب الثانوية العامة، بخلاف القوافل التعليمية التي تطلقها وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع الشباب والرياضة.

القوافل التعليمية المجانية في المراجعة النهائية للشهادة الثانوية

وفي ذات السياق، أشاد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، بالقوافل التعليمية التي نفذها تعليم البحيرة اليوم من خلال إدارة المحمودية، حيث انطلقت اليوم القوافل التعليمية المجانية في المراجعة النهائية للشهادة الثانوية العامة بشعبيتيها العلمية والأدبية على أيدي نخبة من خبراء التعليم بمختلف التخصصات، وسط حضور وإقبال متزايد من الطلبة والطالبات أبناء مدينة المحمودية والقري التابعة بالنادي الاجتماعي بالمحمودية.

وشهد اليوم الأول من المحاضرات التي انطلقت في تمام الساعة الثامنة من صباح اليوم محاضرات اللغة العربية، ومادة الكمياء، ومادة الفلسفة للشعبة الأدبية.

وأكد يوسف الديب أنه سيتم القيام بتنفيذ القوافل التعليمية المجانية لجميع المواد المختلفة داخل جميع المدن والقرى بالتعاون بين الإدارات التعليمية داخل كل مركز، ومجالس المدن، من أجل المساهمة في تقديم الخدمات التعليمية المجانية لأبنائنا الطلاب وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة داخل جميع أنحاء مدن وقرى محافظة البحيرة.