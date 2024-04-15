الإثنين 15 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ضبط 15400 لتر مواد بترولية لبيعها بأزيد من السعر الرسمي بالبحيرة

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع  نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين، مع الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به وكذلك اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين. 

حملة تموينية مكبرة للرقابة على الأسواق بالبحيرة 

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة المحاسب محمد عبد العال مدير المديرية، رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة حيث تم تنفيذ حملات تموينية بمركزى أبو حمص والرحمانية أسفرت عن: بمركز⁦⁩ الرحمانيه تم ضبط 32 عبوة بويات منتهية الصلاحية و40 شيكارة أسمدة مجهولة المصدر 10عبوات مبيدات منتهية الصلاحية و30 شيكارة ذرة مجهولة المصدر بالإضافة لضبط 10 عبوات شحوم منتهية الصلاحية كما تم ضبط 1000 كجم نخالة مجهولة المصدر وتحرير 10 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، وتم تحرير المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيال المخالفين 

ضبط 15400 لتر بنزين 80 وسولار بمركز أبو حمص 
 

وبحملة مماثلة بمركز أبو حمص تم ضبط 15400 لتر بنزين 80 وسولار بمحطات تمويل سيارات لبيعهم بأزيد من السعر الرسمي و12 أسطوانة بوتاجاز منزلية لقيام أصحاب المستودعات ببيعها بأزيد من السعر الرسمي، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قامت الحملة بتحرير 5 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار بالإضافة إلى قيام مخابز قاموا بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات،  و٤ محاضر  غلق مخابز قاموا بالغلق فى مواعيد العمل الرسمية وبدون اذن مسبق من الجهات المختصة. 

 

جرى تحرير المحاضر اللازمة وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين. 

محافظة البحيرة أبوحمص تموين البحيرة ضبط بنزين دمنهور

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