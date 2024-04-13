مصرع وإصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم بالطريق الزراعى بالبحيرة

لقي شقيقان مصرعهما بينما أصيب شخصان آخران بكسور وجروح وكدمات متفرقة فى جميع أنحاء الجسم، جراء وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع سيارة نقل بالطريق الزراعي القاهرة- الإسكندرية، بنطاق مركز شرطة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثامين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاي البارود، تحت تصرف النيابة العامة، وتم نقل المصابين لذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

إخطار الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بالحادث.

تلقى اللواء محمود عبد التواب هويدي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل مع سيارة ملاكي، بالطريق الزراعي القاهرة الإسكندرية، بنطاق المركز، مما نتج عنه مصرع شقيقين وإصابة آخرين بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى إيتاى البارود تحت تصرف النيابة العامة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أن الحادث أسفر عن إصابة كل من لوزة عبدالعزيز عيد، ربه منزل 70 عامًا، اشتباه ما بعد الارتجاج، اشتباه نزيف بالمخ جرح بالجبهة، اشتباه كسر بالساعد الأيسر، اشتباه كسر بالفخذ اليسرى، كدمة بالرقبة، زينب عبد الموجود عبد العزيز، ربة منزل 33 عامًا، اشتباه كسر بالساق اليسرى، وتم نقلهما إلى مستشفى إيتاي البارود المركزي لتلقي العلاج اللازم.

بينما توفيت هاجر محمد سعيد خطاب، 14 عامًا، وشقيقها سعيد محمد سعيد خطاب 12 عامًا، وجميعهم مقيمون قرية ميت يزيد بمركز كوم حمادة، وتم نقل الجثتين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاي البارود المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق، وحرر محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق وجار العرض على النيابة العامة برئاسة المستشار محمد شتا، مدير نيابة إيتاى البارود.