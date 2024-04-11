مراكز شباب البحيرة تستقبل المواطنين احتفالًا بعيد الفطر المبارك

تستقبل مراكز الشباب بمديرية الشباب والرياضة بالبحيرة المواطنين منذ الساعات الأولى في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، وذلك بمركز شباب كفر سنطيس بحضور عدد 200 متردد ومستفيد، فى إطار انطلاق مبادرة «العيد أحلى بمراكز الشباب» بالقرى والمدن، حرصًا من وزارة الشباب والرياضة على قيام مراكز الشباب بدورها المجتمعي، وإتاحة الفرصة أمام المواطنين لممارسة مختلف الأنشطة بها، في ضوء سياسة الوزارة الرامية إلى تحقيق مفهوم مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية، ووفق لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

الأنشطة والبرامج الترفيهية

وأكد الدكتور إبراهيم خضر، وكيل مدير الشباب والرياضة، بمحافظة البحيرة، أنه تم التوجيه بتكثيف الأنشطة والبرامج الترفيهية والرياضية داخل مراكز الشباب على مستوى المحافظة، لاسيما خلال إجازة عيد الفطر المبارك واستقبال رواد مراكز الشباب بالمجان، وتنظيم الاحتفالات وتقديم البرامج الترويحية خلال أيام العيد، لتشمل فقرات فنية واستعراضية، وتوزيع هدايا على الأطفال في ثاني أيام العيد، وذلك بجميع مراكز الشباب التي يقصدها الرواد والاعضاء للاستفادة بالخدمات المقدمة بمراكز الشباب والهيئات الرياضية من ملاهي وألعاب ترفيهية وتنس طاولة وبلياردو وكرة قدم وألعاب إلكترونية.

كما أشار دكتور إبراهيم خضر، إلى أن وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، أصدر تعليماته لمديريات الشباب والرياضة، برفع درجة الاستعداد داخل مراكز الشباب، وإتمام التجهيزات اللازمة وتكثيف التغطية الإعلامية للحدث طول ايام العيد، مؤكدًا الإشادة من قبل الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بالدور الذي تقوم به مديرية الشباب والرياضة، والذي يشهد تطورًا ملحوظًا على المستوى الرياضي والتوعوي والتثقيفي.