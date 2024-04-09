كشف غموض العثور على جثة ربة منزل داخل شقتها بمدينة دمنهور

تمكن ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة برئاسة اللواء أحمد السكران مدير إدارة البحث الجنائي، من كشف غموض العثور على جثة ربة منزل داخل منزلها بمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، وتبين قيام سائق بقتلها خنقا بسبب خلافات بينهما وسرقة هاتفها المحمول وشاشة التليفزيون.

وكانت مدينة دمنهور فى محافظة البحيرة، قد شهدت فجر اليوم جريمة قتل بشعة حيث قام مجهولون بقتل ربة منزل داخل شقتها السكنية التى تقيم بها بعد أن قاموا بسرقة هاتفها المحمول وبعض محتويات الشقة، تم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة بمستشفى دمنهور التعليمي ، وتم تحرير المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وانتقل المستشار محمد شلوف رئيس نيابة مركز دمنهور، لمناظرة الجثة وقرر التصريح بدفن الجثة عقب عرضها على الطب الشرعى لبيان أسباب الوفاة، مع تكليف إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة بعمل التحريات اللازمة حول الواقعة وظروفها وسرعة ضبط مرتكبيها.

إخطار الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بالحادث.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لموقع البلاغ وتبين وجود جثمان "ع ع ف" 49 سنة ربة منزل مسجاة على ظهرها بسرير غرفة نومها داخل شقتها الكائنة بالطابق الثالث علوى ترتدى كامل ملابسها، وبمناظرة الجثة تبين وجود كدمات بالوجه والأنف وتم نقل الجثة مشرحة مستشفى دمنهور التعليمى تحت تصرف النيابة العامة التى باشرت التحقيق.

وبسؤال ابنة المجنى عليها قررت اكتشافها وفاة والدتها عقب عودتها قبل السحور وعدم وجود الهاتف المحمول الخاص بوالدتها كما اكتشفت عدم وجود شاشة التلفزيون، وكلف اللواء أحمد السكران مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة بتشكيل فريق من ضباط البحث الجنائي برئاسة المقدم ومحمود يونس رئيس مباحث مركز دمنهور من، أجل المساهمة في سرعة كشف غموض الواقعة وظروفها وملابساتها وضبط مرتكبيها.

وتمكن ضباط مباحث دمنهور من القبض على المتهم ويدعى "عبد الحميد ن ع" 57 سنة سائق ومقيم مركز دمنهور وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأن قام بالتعدى عليها بالضرب وكتم أنفاسها بشال قماش كان يرتدية حتى فارقت الحياة واستولى على الهاتف المحمول وشاشة التليفزيون وأرشد عن المسروقات.

وتباشر النيابة العامة بمركز دمنهور برئاسة المستشار محمد شلوف رئيس النيابة، التحقيق وأمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.