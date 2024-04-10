الأربعاء 10 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ضبط 10 طن ملح طعام و600 عبوة عصير مجهولة المصدر في البحيرة

جانب من الحملات بمحافظة
جانب من الحملات بمحافظة البحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بتكثيف الحملات التموينية خلال فترة تم توجيه الدكتورة نهال بلبع، نائبة محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية خلال فترة الإجازات والعطلات الرسمية على المخابز والأسواق والمحلات والثلاجات والمصانع غير المرخصة لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع المجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية. 

كما تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، مع الضرب بيد من حديد على كل من يسول له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به.

وقامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المحاسب محمد عبد العال بشن عدة حملات تموينية مكبرة للرقابة على الأسواق في محافظة البحيرة.

وأسفرت هذه الحملات عن ضبط 2000 قطعة حلوى منتهية الصلاحية و300 كيس ملح طعام مقلد ومغشوش و34 عبوة منظفات منتهية الصلاحية و26 كيلو بودرة كاكاو منتهية الصلاحية في مركزي الرحمانية وشبراخيت.

كما تم تحرير 10 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة، وفي مركزي كوم حمادة ودمنهور تم ضبط 16 عبوة مبيدات منتهية الصلاحية و10 طن ملح طعام و600 عبوة عصير مجهول المصدر، بالإضافة إلى ضبط 4 مخابز لإنتاجها خبز ناقص الوزن ومخبز تصرف في 8 شكائر دقيق بلدي مدعم وآخر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، كما تم تحرير 6 محاضر لعدم إعلان عن الأسعار ومحضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي.

وفي حملات مشابهة في مركزي أبو المطامير وإيتاى البارود تم ضبط سيارة محملة بكمية من الدقيق البلدي المدعم قبل البيع بالسوق السوداء، بالإضافة إلى ضبط مخبز قام بتجميع 121 بطاقة تموينية بغرض تحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط 6 مخابز لإنتاجها خبز ناقص الوزن و5 مخابز لتصرفها في 52 شيكارة دقيق بلدي مدعم. كما تم تحرير 4 محاضر عدم إعلان عن الأسعار.

وتمكنت إدارة تموين بدر وشبراخيت من ضبط كمية من السلع الغذائية منتهية الصلاحية و١١ مخبز قاموا بإنتاج خبز ناقص الوزن و٤ مخابز لإنتاجهم خبز غير مطابق للمواصفات كما تم تحرير ٢١ محضر لعدم نظافة أدوات العجين ولعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل ومحضرين لبدالين تموينين لغلقهم المحال في أوقات العمل الرسمية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

حملة تموينية محافظة البحيرة مركز دمنهور كوم حمادة نهال بلبع

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