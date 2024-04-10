الأربعاء 10 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

رئيس المدينة يشارك الأسر الفلسطينية المتواجدة بمستشفى كفر الدوار احتفالهم بالعيد

رئيس مركز ومدينة
رئيس مركز ومدينة كفر الدوار

 قام  اللواء الدكتور عبد العزيز قطاطو  رئيس مركز ومدينة كفر الدوار، بجولة ميدانية بمستشفيات المدينة شملت "مستشفى الحميات، والمستشفى العام"، تابع خلالها سير العمل بالمستشفيات ومستوى الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين، فيما شارك المرضى بالمستشفيات احتفالاتهم بعيد الفطر المبارك، وقدم لهم التهنئة، وفى إطار جهود محافظة البحيرة لمتابعة تقديم الخدمات الطبية بالمستشفيات.

 

زيارة الأسر الفلسطينية بمستشفيات كفر الدوار بمحافظة البحيرة. 

 

وشارك اللواء عبد العزيز قطاطو رئيس مجلس ومدينة كفر الدوار الأشقاء الفلسطينين المرضى بمستشفيات كفر الدوار وأسرهم؛ احتفالات عيد الفطر المبارك، من أجل المساهمة في إدخال الفرحة والسعادة على قلوبهم، حيث قام بتقديم "كعك العيد" لهم، والاطمئنان على تقديم الرعاية اللازمة لهم.

 

 تابع  رئيس مجلس ومدينة كفر الدوار الحالة الصحية للأسر الفلسطينية المتواجدة بالمستشفيات في أثناء تلقيهم العلاج، وتبادل الحوار معهم للاطمئنان على حالتهم الصحية والتأكد من عدم وجود أي شكاوى أو مشكلات للإطمئنان على عدم وجود أي مشكلات وحسن معاملة المرضى.
 

كما التقى رئيس المدينة عدد من أسر المرضى بالمستشفيات، للإطمئنان على عدم وجود أي مشكلات وحسن معاملة المرضى من قِبل العاملين بالمستشفيات وتيسير الإجراءات، كما التقى بالطاقم الطبي والإداري بالمستشفيات وقدم إليهم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، بحضور الدكتور حامد عبد العزيز مدير مستشفى كفر الدوار العام، والدكتور أبو راوي إسماعيل - مدير مستشفى الحميات.

يأتى ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة،  والدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة بضرورة المتابعة المستمرة لجميع الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين داخل جميع أنحاء مدن وقرى محافظة البحيرة، خلال أيام عيد الفطر المبارك فى جميع المستشفيات الحكومية بالمحافظة. 

الاسر الفلسطنية محافظة البحيرة صحة البحيرة مركز كفر الدوار دمنهور

مواد متعلقة

كشف غموض العثور على جثة ربة منزل داخل شقتها بمدينة دمنهور

160 ساحة تستضيف صلاة العيد في البحيرة

استعدادات مكثفة فى محافظة البحيرة لاستقبال عيد الفطر المبارك

مباحث البحيرة تكثف جهودها لكشف غموض مقتل ربة منزل فى دمنهور

ضبط 270 طن مواد خام أسمدة زراعية مجهولة المصدر فى البحيرة

أمطار غزيرة على مدن وقرى البحيرة

توزيع 800 كرتونة رمضان لدعم الأسر الأولى بالرعاية بالبحيرة

ضبط أسماك مملحة فاسدة وتحرير 56 محضرًا تموينيًا متنوعًا بالبحيرة

الأكثر قراءة

عبارات ورسائل تهنئة عيد الفطر المبارك رسمية 2024-1445

رسائل تهنئة عيد الفطر المبارك 2024 للأهل والأصدقاء

باقى ساعات.. موعد صلاة عيد الفطر فى مصر الأربعاء 10-4-2024

مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان".. أحداث الحلقة 29

مسلسل حق عرب الحلقة 30.. رياض الخولي يستعطف السويركي يطلب منه أمران

عاجل.. 29 قذيفة.. كتائب القسام تضرب مقر قيادة وآليات إسرائيلية فى غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

زعماء الأردن ومصر وفرنسا فى مقالة أمام المجتمع الدولى: وقف إطلاق النار فى غزة الآن

وائل لطفي

تجديد الخطاب الأخلاقى

ماجد حبته

أزمة «كحك» العيد!

محمد الراعي

7 أسباب وراء تراجع نتائج الأهلي والزمالك بالدوري

عبد الرحيم طايع

أسامة الشاذلى.. رحيل السلطان

مدحت بشاى

"مقامات الغضب".. حدوتة وطن ومواطن

جلال حمام

الحشاشون.. يعبرون الزمان والمكان!

حسين دعسة

فى مضارب بنى هاشم.. الملك الوصى الهاشمى: اعتزاز المخيمات الفلسطينية دليل قوة وتماسك الجبهة الداخلية الأردنية

صور

كحك العيد.. قطعة من السعادة تشاركنا الفرحة

حكايات الكحك.. حلاوة العيد فى كل قضمة

الكحك يسيطر على موائد المصريين في عيد الفطر

محطة تل أبيب

المزيد

"القبة الحديدية البحرية".. سلاح إسرائيل الجديد فى حرب غزة

1.4 مليار دولار تبرعات مقدمة لإسرائيل منذ 7 أكتوبر

العدوان الإسرائيلي على غزة.. حصيلة 186 يوما من الحرب