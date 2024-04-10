رئيس المدينة يشارك الأسر الفلسطينية المتواجدة بمستشفى كفر الدوار احتفالهم بالعيد

قام اللواء الدكتور عبد العزيز قطاطو رئيس مركز ومدينة كفر الدوار، بجولة ميدانية بمستشفيات المدينة شملت "مستشفى الحميات، والمستشفى العام"، تابع خلالها سير العمل بالمستشفيات ومستوى الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين، فيما شارك المرضى بالمستشفيات احتفالاتهم بعيد الفطر المبارك، وقدم لهم التهنئة، وفى إطار جهود محافظة البحيرة لمتابعة تقديم الخدمات الطبية بالمستشفيات.

زيارة الأسر الفلسطينية بمستشفيات كفر الدوار بمحافظة البحيرة.

وشارك اللواء عبد العزيز قطاطو رئيس مجلس ومدينة كفر الدوار الأشقاء الفلسطينين المرضى بمستشفيات كفر الدوار وأسرهم؛ احتفالات عيد الفطر المبارك، من أجل المساهمة في إدخال الفرحة والسعادة على قلوبهم، حيث قام بتقديم "كعك العيد" لهم، والاطمئنان على تقديم الرعاية اللازمة لهم.

تابع رئيس مجلس ومدينة كفر الدوار الحالة الصحية للأسر الفلسطينية المتواجدة بالمستشفيات في أثناء تلقيهم العلاج، وتبادل الحوار معهم للاطمئنان على حالتهم الصحية والتأكد من عدم وجود أي شكاوى أو مشكلات للإطمئنان على عدم وجود أي مشكلات وحسن معاملة المرضى.



كما التقى رئيس المدينة عدد من أسر المرضى بالمستشفيات، للإطمئنان على عدم وجود أي مشكلات وحسن معاملة المرضى من قِبل العاملين بالمستشفيات وتيسير الإجراءات، كما التقى بالطاقم الطبي والإداري بالمستشفيات وقدم إليهم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، بحضور الدكتور حامد عبد العزيز مدير مستشفى كفر الدوار العام، والدكتور أبو راوي إسماعيل - مدير مستشفى الحميات.

يأتى ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، والدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة بضرورة المتابعة المستمرة لجميع الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين داخل جميع أنحاء مدن وقرى محافظة البحيرة، خلال أيام عيد الفطر المبارك فى جميع المستشفيات الحكومية بالمحافظة.