الآلاف يؤدون صلاة عيد الفطر فى المساجد والساحات بالبحيرة

شهدت محافظة البحيرة تجمع آلاف المواطنين لأداء صلاة عيد الفطر المبارك وذلك داخل جميع المساجد ونحو 169 ساحة ملحقة بالمساجد ومركز الشباب والساحات الشعبية والتي تم تخصيصها من قبل مديرية أوقاف البحيرة لهذه المناسبة.

أداء صلاة العيد في مسجد التوبة في مدينة دمنهور



بينما أدى اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، وكامل غطاس، السكرتير المساعد للمحافظة، وجميع القيادات التنفيذية صلاة العيد في مسجد التوبة بمدينة دمنهور وقدم الدكتور محمد أبوحطب، وكيل وزارة الأوقاف في البحيرة، خطبة العيد التي تحدث فيها عن فرحة العيد وأهمية صلة الأرحام وإشاعة السعادة والبهجة في قلوب الآخرين خلال هذه المناسبة السعيدة.

وأدت الدكتورة نهال بلبع، نائبة محافظة البحيرة، صلاة عيد الفطر المبارك في ساحة مسجد التوبة في مدينة دمنهور، وحضر عدد كبير من السيدات وأبناء المدينة للمشاركة في الصلاة، كما أهتمت الدكتورة نهال بتقديم التهنئة للسيدات والأطفال في مصلى العيد.

رفع حالة الطورى فى جميع المديريات الخدمية والتنفيذية



وشهدت محافظة البحيرة رفع حالة الطورى فى جميع المديريات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمدن والقرى، وقمت مديرية الأوقاف بمحافظة البحيره بتخصيص عدد 160 ساحة بالإضافة إلى جميع مساجد المحافظة من أجل أداء صلاة عيد الفطر المبارك، وتم العمل على تنظيف وتطهير جميع المساجد، بالإضافة الى فرش الساحات، وتم اختيار الأئمة الاساسين، بالإضافة إلى الاحتياطيين، وذلك من أجل المساهمة في سرعة تغير الامام الاساسى بالاحتياطى فى حالة حدوث أى مشكلة.

من جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بضرورة المتابعة المستمرة للخدمات التى يتم تقديمها للمواطنين خلال فتره اجازة عيد الفطر المبارك، مع التواصل المستمر بين غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية.