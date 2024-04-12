شاب يُنهى حياة مواطن بسلاح نارى ويصيب زوجته وطفله بالبحيرة

شهدت مدينة كفرالدوار بالبحيرة، مساء الجمعة، واقعة مؤسفة إثر قيام مواطن أثناء رؤية ابنته وفقًا لقرار محكمة الأسرة بكفرالدوار بإطلاق أعيرة نارية ما أدى لمقتل شخص فى العقد الرابع من العمر، بينما أصيب طفل يبلغ من العمر 5 سنوات وإصابة زوجته بطلق نارى فى الصدر.

تم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة بمستشفى كفرالدوار، بينما تم نقل المصابين لذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها وضبط المتهم والسلاح المستخدم فى الواقعة.

تلقى اللواء محمود عبدالتواب، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من العميد أحمد السكران، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة يفيد بوقوع مشاجرة بحديقة نادي المعلمين بشارع بورسعيد بمدينة كفرالدوار، وذلك بسبب رؤية طفلة.

بالانتقال والفحص تبين أنه أثناء تواجد "م.ا" لرؤية ابنته بحديقة نادي المعلمين بكفرالدوار وفقًا لحكم صادر من محكمة الأسرة، اندلعت مشاجرة مع والدة ابنته وعلى إثرها أقدم الجاني بإطلاق أعيرة نارية من سلاحه الشخصي أسفر عن وفاة "فتحي عبدالسلام"، 33 عامًا، مقيم بكفرالدوار تصادف تواجده أثناء المشاجرة، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموت، بالمستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة.

كما أسفر الحادث عن إصابة "أحمد.ت.ح"، 5 سنوات، بطلق ناري بالساق، و"سحر.ع.خ"، 24 عامًا، بطلق ناري بالظهر، وتم نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

على الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد أحمد سمير، رئيس فرع البحث الجنائي بكفرالدوار، والمقدم أحمد الشرقاوى مفتش المباحث، وذلك لسرعة ضبط المتهم والسلاح المستخدم فى الواقعة.

تم تحرير المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة وظروفها وسرعة استخراج تصاريح الدفن.