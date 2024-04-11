الخميس 11 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تحرير 100 محضر لمخابز بلدية مخالفة بالبحيرة

ارشيفية
ارشيفية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة برئاسة المحاسب محمد عبد العال، عدة حملات تموينية على المخابز البلدية تحت اشراف، سمير البلكيمي، وذلك في إطار الجهود التى تقوم بها المحافظة لتكثيف الحملات التموينية خلال فترة الإجازات والعطلات الرسمية على المخابز والأسواق والمحلات والثلاجات والمصانع الغير مرخصة لمكافحة الغش التجاري لضبط السلع مجهولة المصدر، ومنتهية الصلاحية وإتخاذ كافة الإجراءات الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، مع الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به. 

حملات تموينية مكبرة للرقابة على الأسواق بالبحيرة 

 وأسفرت تلك الحملات التي تم تنفيذها بمراكز كفر الدوار والمحمودية والرحمانية تم ضبط 7 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و6 مخابز قاموا بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و5 لتوقفهم عن الإنتاج بدون إذن ومحطتين وقود توقفا عن العمل بدون إذن، كما تم تحرير 14 محضرًا لعدم نظافة أدوات العجين ولعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل. 

وفي ذات السياق، تم تنفيذ حملات مماثلة بمراكز وادى النطرون وشبر اخيت والدلنجات أسفرت عن ضبط 5 مخابز قاموا بإنتاج خبز ناقص الوزن و4 مخابز توقفوا عن الإنتاج بدون إذن و7 لإنتاجهم خبز غير مطابق للمواصفات  كما تم تحرير 12 محضرًا لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل ولعدم نظافة أدوات العجين، وبمراكز دمنهور وادكو وأبو حمص تم ضبط 12 مخبز قاموا بإنتاج خبز ناقص الوزن و8 مخابز لإنتاجهم خبز غير مطابق للمواصفات، و7 مخابز توقفوا عن الإنتاج بدون، إذن كما تم تحرير 15 محضرًا لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل ولعدم نظافة أدوات العجين،وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وتم التحفظ على المضبوطات، وجارٍ تحرير المحاضر اللازمة، والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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