السبت 13 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ضبط 15 طن أسمدة زراعية منتهية الصلاحية قبل تداولها بالأسواق بوادي النطرون

أسمدة
أسمدة

وجهت  الدكتورة نهال بلبع  نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الاستيلاء على الدعم والسوق السوداء خلال فترة الإجازات والعطلات الرسمية ومتابعة الأسواق والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به. 

 

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المحاسب محمد عبدالعال، حملة تموينية بمركز وادي النطرون أسفرت عن ضبط 15 طن أسمدة زراعية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الزراعي داخل أحد المخازن قبل تداولها بالأسواق، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

حرر المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها.

 

حملات تموينية على المخابز البلدية بالبحيرة.

في إطار الجهود التى تقوم بها المحافظة لتكثيف الحملات التموينية خلال فترة الأجازات والعطلات الرسمية على المخابز والأسواق والمحلات والثلاجات والمصانع غير المرخصة لمكافحة الغش التجاري لضبط السلع مجهولة المصدر، ومنتهية الصلاحية وإتخاذ كافة الإجراءات الإجراءات اللازمة حيال المخالفين. 

 

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة  محمد عبد العال، بشن عدة حملات تموينية على المخابز البلدية بمراكز إيتاي البارود وكفر الدوار والرحمانية وحوش عيسى ومدينة النوبارية أسفرت عن:ضبط 27 مخبز قاموا بإنتاج خبز ناقص الوزن و9 مخابز لإنتاجهم خبز غير مطابق للمواصفات بالإضافة لضبط مخبزين تصرفا فى كميات من الدقيق المدعم  ومخبزين توقفا عن الإنتاج بدون إذن مسبق أو وجود عذر قهرى، كما تم تحرير 17 محضرا لعدم نظافة أدوات العجين ولعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل و8 محاضر لعدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين. 

ضبط مبيدات فاسدة تموين البحيرة نهال بلبع حملات مكبرة بالبحيرة وادى النطرون

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