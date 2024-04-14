حملة تموينية مكبرة للرقابة على الأسواق بمركز كوم حمادة بالبحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بضرورة تكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات مع بعض الشروط التي يجب توافرها، مع الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به وكذلك اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

حملات مكبرة للرقابة على الأسواق بالبحيرة.

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة المحاسب محمد عبدالعال وكيل الوزارة، بحملة مكبرة للرقابة على الأسواق أسفرت عن ضبط كمية كبيرة من الألعاب النارية مختلفة الأشكال والأحجام تقدر بحوالي 5000عبوة بمحلات أدوات مكتبيه، وتم ضبط كمية قدرها 500 لتر سولار بداخل عهدة باطنية غير مرخصة يقوم بتجميعها بقصد بيعها فى السوق السوداء، بدائرة مركز شرطة كوم حمادة وتم التحفظ على المضبوطات وجاري تحرير المحاضر اللازمة وجاري العرض على النيابة العامة.

محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار وغلق بدون إذن بالبحيرة

كما تمكنت الحملة من تحرير عدد 3 محضر عدم إعلان عن سعر بيع اسطوانة الغاز بأى وسيلة من وسائل الإعلان، وتم تحرير محضر غلق مستودع أثناء مواعيد العمل الرسمية، وتم تحرير محضر بيع بازيد لمستودع غاز لبيع اسطوانه غاز بازيد من السعر الرسمى، وتم تحرير عدد 2 محضر عدم إعلان عن الاسعار السلع والمواد الغذائية بأى وسيلة من وسائل الاعلان، وذلك بمركز كوم حمادة، وتم تحرير المحاضر اللازمة وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما تم تحرير محاضر لمخابز بلدية قاموا بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات بالإضافة إلى الغلق بدون إذن مسبق من الجهات المعنية، وتم تحرير محضر لعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز، وتم تحرير المحضر اللازمة.