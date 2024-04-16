ختام عام دراسى.. "الدستور" ترصد استعدادات عقد امتحانات الإعدادية والدبلومات والثانوية

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تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لخوض ماراثون اختبارات الفصل الدراسى الثانى، لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، وشهادتى الدبلومات الفنية والثانوية العامة، بجميع محافظات الجمهورية، للعام الدراسى الحالى ٢٠٢٣ /٢٠٢٤.

وتبدأ امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية، يوم ٨ مايو المقبل، حتى ٢٣ من نفس الشهر، كما تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية يوم ٢٥ مايو حتى ٦ يونيو المقبل، وتنطلق امتحانات الثانوية العامة يوم الإثنين ١٠ يونيو حتى السبت ٢٠ يوليو، وفقًا للخريطة الزمنية المعلنة من وزارة التربية والتعليم.

فى التقرير التالى، ترصد «الدستور» أبرز استعدادات الوزارة لإقامة الامتحانات، من ناحية تجهيز اللوجستيات اللازمة ومقرات اللجان، فضلًا عن تأهيل الطلاب، وتوفير المراجعات النهائية لهم، وغير ذلك من الإجراءات.

مراجعات نهائية مجانية للطلاب عقب الانتهاء من تدريس المناهج

أصدر الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، قرارًا بشأن تنظيم مراجعات نهائية مجانية، لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة، فى ضوء جهود الوزارة، لدعم وتطوير منظومة التعليم قبل الجامعى، وتقديم خدمات تعليمية وتدريبية متميزة لأبنائنا الطلاب، وانطلاقًا من مسئولية الوزارة فى التمكين العادل لجميع الطلاب، من تحقيق نواتج التعلم بكل مستوياتها، والتخفيف عن كاهل الأسر المصرية.

ونص القرار على تكليف مديرى مديريات التربية والتعليم بجميع المحافظات بتنظيم وتنفيذ مراجعات نهائية مجانية مجمعة، لطلاب وطالبات الصفين الثالث الإعدادى، والثالث الثانوى، عقب الانتهاء من تدريس المناهج، وفق الخريطة الزمنية الدراسية بنهاية شهر أبريل الجارى، مع موافاة المحافظين بتقارير الإنجاز بصفة دورية، على أن يتم تنفيذ تلك المراجعات خلال اليوم الدراسى. كما وجّه الدكتور رضا حجازى بتشكيل فرق من المعلمين المتميزين، والمشهود لهم بالكفاءة، لتدريس تلك المراجعات، بالتنسيق مع الإدارة المركزية للتعليم العام، وتحديد المقار التى تصلح للمراجعات، من حيث القدرة الاستيعابية والملاءمة الجغرافية، وتهيئتها بالتجهيزات المطلوبة، بحد أقصى ٣ مقار فى كل إدارة تعليمية، ووضع موجهى المواد الدراسية بالإدارات التعليمية نماذج امتحانات تدريبية، لتدريب الطلاب عليها أثناء المراجعات. كما وجّه بوضع جداول منتظمة للمراجعات على مستوى المديرية، مع تهيئة البيئة المناسبة والداعمة لإنجاحها وتحقيق الاستفادة القصوى للطلاب، وإرسال كشوف معتمدة بأسماء الطلاب الحاضرين إلى مدارسهم الأصلية.

ووجه أيضًا بالالتزام بتقديم تقرير يومى مجمع عن سير المراجعات بكل مديرية تعليمية، متضمنًا كل التفاصيل والإحصاءات الدالة على عدد الطلاب المستفيدين، مؤيدًا بصور وفيديوهات توثيقية، إلى الإدارة المركزية لشئون المديريات والجهات التابعة، إضافة إلى تحديد المعلمين المتميزين على مستوى كل مديرية، من واقع التقارير والإحصاءات الخاصة بالمراجعات، بالتنسيق مع الإدارة المركزية للتعليم العام. كما نص القرار على متابعة الإدارة المركزية للتعليم العام إجراءات التنفيذ الميدانى، فضلًا عن تقديم مديرى مديريات التربية والتعليم بالمحافظات جداول المراجعات المنصوص عليها بالجودة المطلوبة، خلال ٣ أيام من تاريخ العمل بالقرار، على أن تبدأ المراجعات النهائية عقب الانتهاء من تدريس المناهج، وفق الخريطة الزمنية الدراسية، مع نهاية شهر أبريل الجارى.

مراعاة تناسب عدد أسئلة الثانوية مع الزمن المخصص للإجابة

يشهد ديوان عام وزارة التربية والتعليم حالة من الطوارئ، للتحضير لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى.

وتجهز لجان النظام والمراقبة بطاقات أرقام جلوس الطلاب، لتوزيعها عليهم خلال الأيام المقبلة، مع تجهيز لجان الامتحانات، واختيار أعضاء اللجان الفرعية والرئيسية، وأعضاء لجان التصحيح سواء الإلكترونى أو المقالى، وتدريبهم على شكل التصحيح. وقالت مصادر داخل ديوان عام الوزارة إنه لا تغيير بشأن عقد امتحانات الثانوية العامة، مضيفة أنه تقرر بشكل نهائى أن تعقد الامتحانات بنفس المواصفات الفنية لامتحانات العام الماضى. وأصدر الدكتور رضا حجازى تعليمات بمراعاة تناسب عدد الأسئلة، فى كل امتحان، مع الزمن المخصص للإجابة والمراجعة، وتوزيع الدرجات المخصصة لإجابة الأسئلة المقالية على خطوات الحل. وكشف عن أن الامتحانات ستكون بنظام الكتاب المفتوح «open book»، أسوة بالعام الماضى، حيث سيتسلم الطالب كتيب المفاهيم، فى بداية امتحان كل مادة، ويسلمه للملاحظ فى نهاية الامتحان. كما وجّه وزير التعليم بالتركيز على أن تقيس الأسئلة نواتج التعلم الأساسية، والتدرج فى مستويات الأسئلة والابتعاد عن التعقيد.

خبير تربوى للطلاب: اختاروا أماكن هادئة ونظيفة وجيدة التهوية من أجل المذاكرة

وجّه الدكتور عاصم حجازى، الخبير التربوى، عددًا من النصائح التى ينبغى اتباعها من قبل الطلاب وأولياء الأمور والمدارس، استعدادًا لهذا الحدث المهم.

وتابع «حجازى» أنه قبل كل شىء، يجب أن يدرك الآباء والأمهات والطلاب أن استقرار الحالة النفسية وثبات الانفعالات من العوامل الحاسمة فى تحقيق النجاح، لذا عليهم جميعًا أن يتحلوا بالهدوء والسكينة، وأن يبتعدوا تمامًا عن كل ما يثير التوتر والقلق.

وكشف عن أن الاستعداد الجيد والمذاكرة بجدية، والالتزام بالانتهاء من المذاكرة والمراجعة قبل البدء فى الامتحانات، سيمنح الطالب قدرًا أكبر من الثقة بالنفس، ويقلل من شعوره بالقلق والتوتر. وأضاف: «لكى تكون المذاكرة فعالة، يجب الاهتمام بالمكان الذى يذاكر فيه الطالب، من حيث النظافة والنظام والإضاءة الجيدة والتهوية والهدوء، وعملية المذاكرة نفسها، يجب أن تتم بذكاء وبأقل جهد ممكن، حتى لا يشعر الطالب بالملل أو التعب سريعًا، ويمكن للطالب الاستفادة من المنصات الرقمية، التى تقدم المعلومة بأكثر من طريقة، ويمكنه أيضًا استخدام المعينات البصرية، كالألوان والخرائط الذهنية».

وأضاف: «يجب على الطالب أن يكثف مجهوده فى الفترة المقبلة، وأن يتحكم فى المشتتات إلى أقصى حد ممكن، وأن يقلل مساحة الوقت الممنوحة للأنشطة الترفيهية والسوشيال ميديا».

وشدد على أنه يعتبر الحرص على التطبيق وحل النماذج الاسترشادية من الأمور المهمة التى يتدرب الطالب من خلالها على نمط الأسئلة، وتجعله يألف شكلها وطريقة الإجابة عنها، وبالتالى لا يفاجأ بها فى لجنة الامتحانات.

ولفت إلى أنه قبل كل ذلك، يجب على الطالب والأسرة المحافظة على أكبر قدر من الدافعية والحماس لدى الطالب، من خلال مساعدته على تحديد أهدافه وطموحاته، والتخطيط لتنفيذها من خلال التعلم والمذاكرة.

تطهير وتعقيم حجرات المدارس قبل وبعد كل امتحان

وجهت الوزارة بإنهاء استعداد وجاهزية المدارس لعقد امتحانات الترم الثانى، وإزالة المعوقات التى تواجه أى مدرسة، مشددة على متابعة تطهير وتعقيم جميع حجرات المدارس يوميًا، قبل وبعد كل امتحان، ومتابعة مستوى النظافة وتوافر أدواتها بدورات المياه. وطالبت المديريات التعليمية بالتشديد على ضرورة متابعة التباعد بين الطلاب، على أن يكون أقصى عدد باللجنة ٢٠ طالبًا من ذات الصف، أو من صفين مختلفين، داخل المدرسة. كما وجهت الوزارة بإعلان جداول الامتحانات، وإخطار جميع الطلاب بها، ووضعها فى فناء المدرسة فى مكان واضح، ونشرها على صفحات «السوشيال ميديا»، الخاصة بالمدارس. كما وجهت الوزارة بالتأكد من الانتهاء من جميع الدروس، المقررة بالمناهج الدراسية لجميع الصفوف، وتجميع إقرارات الانتهاء من مناهج الترم الثانى، قبل الامتحانات، وإحضار نسخة من الإقرارات للإدارة. وبخصوص أسئلة الامتحانات، شددت الوزارة على المديريات بمتابعة الانتهاء من أعمال وضع الأسئلة، ومراجعة صياغتها، وطباعتها، وكذلك الانتهاء من تكليفات تشكيل الكنترولات. كما طالبت بتجميع إقرارات الانتهاء من الامتحانات العملية، لمواد العلوم والحاسب الآلى، وغيرها من الامتحانات العملية والمهام الأدائية، والمواد التى لا تضاف للمجموع، وإحضار إفادة بذلك للإدارة، وإفادة للمرحلة بالمديرية، وكذلك الانتهاء من تقييمات الترم الثانى العملية للأنشطة التربوية. وتعلن المديريات عن جداول عقد اختبارات العملى لمادتى العلوم والحاسب الآلى، واختبارات المهام الأدائية لصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائى، خلال الأيام المقبلة.