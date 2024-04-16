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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

خدمة مجانية جديدة من "التعليم" لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية

الإعدادية
الإعدادية

أرسلت الإدارة المركزية للتعليم العام، بوزارة التربية والتعليم، خطابًا إلى المديريات التعليمية في مختلف محافظات الجمهورية، بشأن المراجعات النهائية التي وجه بها الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية.

وأوضح الخطاب، أنه بالإشارة إلى الكتاب الدوري رقم 13 بتاريخ 15 إبريل 2024، بشأن تنظيم مراجعات نهائية مجانية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة يتم التوجيه بسرعة اتخاذ الإجراءات الآتية:

- موافاة الإدارة المركزية للتعليم العام خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور الكتاب الدوري بجدول موضح به تفصيلًا

1-  أسماء وعناوين المقار التي ستعقد بها المراجعات بكل إدارة تعليمية.

وزير التعليم يوجه المديريات التعليمية بتنظيم مراجعات نهائية مجانية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة

2- أسماء الفرق المكلفة من المعلمين المتميزين بالتدريس بتلك المراجعات.

3- جدول مواعيد المراجعات، وذلك للصفين الثالث الإعدادي والثالث الثانوي العام حتى يتسنى للوزارة اتخاذ اللازم في تنفيذ متابعات ميدانية وفق توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

كان الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أصدر الكتاب الدوري رقم (١٣) بتاريخ ١٥ إبريل ٢٠٢٤ بشأن تنظيم مراجعات نهائية مجانية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة، وذلك في ضوء جهود الوزارة لدعم وتطوير منظومة التعليم قبل الجامعي، وتقديم خدمات تعليمية وتدريبية متميزة لأبنائنا الطلاب، وانطلاقًا من مسئولية الوزارة الأصيلة في التمكين العادل لجميع الطلاب من تحقيق نواتج التعلم بكافة مستوياتها والتخفيف عن كاهل الأسر المصرية.

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ونص الكتاب الدورى على تكليف مديري مديريات التربية والتعليم بجميع المحافظات بتنظيم وتنفيذ مراجعات نهائية مجانية مجمعة لطلاب وطالبات الصفين الثالث الإعدادي، والثالث الثانوي، عقب الانتهاء من تدريس المناهج وفق الخريطة الزمنية الدراسية بنهاية شهر إبريل الجاري، مع موافاة المحافظين بتقارير الإنجاز بصفة دورية على أن يتم تنفيذ تلك المراجعات خلال اليوم الدراسي.

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المراجعات النهائية الإدارة المركزية للتعليم العام المديريات التعليمية جدول مواعيد المراجعات الدكتور رضا حجازي

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