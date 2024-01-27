السبت 27 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد بدء الترم الثاني 2024 لطلاب الجامعات على مستوى الجمهورية

موعد بدء الترم الثاني
موعد بدء الترم الثاني 2024

موعد بدء الترم الثاني 2024 لطلاب الجامعات، من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

موعد بدء الترم الثاني 2024 لطلاب الجامعات 

كانت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى نشرت فى بداية العام الدراسى الخريطة الزمنية للعام الحالى والذى اعلنت من خلالها الوزارة أن 10 فبراير 2024 هو موعد بداية الترم الثانى وانتهاء اجازة منتصف العام لطلاب الجامعات.

وأوضحت الخريطة الزمنية أن الترم الثانى مدته 16 أسبوعًا، وينتهى 10 مايو 2024.

لينك نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024

 

موعد انتهاء إجازة نصف العام لطلاب الجامعات

وبدأت إجازة نصف العام لطلاب الجامعات بداية من اليوم حيث أنتهى طلاب الجامعات من أداء أمتحانات منتصف العام فى 25 يناير الحالى 2024 وبدأت بالفعل إجازة منتصف العام والتى تستمر لمدة أسبوعين حسب ما أشارت إليه الخريطة الزمنية لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى على أن تنتهى إجازة نصف العام الخميس الموافق 8 فبراير 2024 .

بداية الترم الثانى لطلاب المدارس 2024

 كانت الخريطة الزمنية التى وضعتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والتى أعلنت عنها الوزارة مع بداية العام الدراسى الحالى 2023/2024 قد تحدثت عن موعد بداية الترم الثانى حيث يبدأ فى 10 فبراير 2024 وذلك عقب الإنتهاء من إجازة نصف العام والمقدرة بخمسة عشرة يوما والتى بدأت اليوم 27 يناير ومن المقرر أن تنتهى فى 8 فبراير 2024 ليبدأ الترم الثانى فى 10 فبراير 2024 لجميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة واللغات 

وكانت الخريطة الزمنية قد اشارت إلى أنه في حال تعارض إجازة نصف العام 2024 مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية، يتم توحيد موعد الإجازة.

موعد انتهاء الترم الثانى 2024 لطلاب المدارس

يبدأ الترم الثاني 2024 للمدارس عقب انتهاء إجازة نصف العام، وذلك السبت 10 فبراير 2024، وينتهى الخميس 6 يونيو 2024، طبقا للخريطة الزمنية التى أعلنتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى بداية العام الدراسى الحالى وذلك لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات 

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