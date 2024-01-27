السبت 27 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لينك نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

لينك نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024

 

 

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إتاحة  نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024، من خلال الموقع الرسمي لبوابة التعليم الأساسي وذلك لجميع الطلبة والطالبات في المدارس الحكومية والخاصة والتجريبية بعد زيادة معدلات البحث عن النتيجة، في أعقاب انتهاء أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول بصورة منضبطة وفقاً للقواعد التي وضعتها الوزارة.

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لينك نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024

 

بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول ينتظر الكثيرون الإعلان عن نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024، عبر بوابة التعليم الأساسي ، قبل إعلانها في المدارس، بعد الانتهاء من أعمال رصد الدرجات التي حصل عليها الطلاب والمجموع الكلي ، لذا زادا عمليات البحث خلال الساعات القليلة الماضية عن لينك نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024.

 

خطوات الحصول على نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024

 

رصد الدستور خطوات الحصول على نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024، عبر بوابة التعليم الأساسي برقم جلوس الطالب من خلال:

أولا.. ولوج الطالب إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لـ بوابة التعليم الأساسى .

 

ثانيا.. الضغط على أيقونة نتائج الصف الأول الثانوي برقم الجلوس 2024

 

ثالثا.. تسجيل رقم جلوسك للحصول على نتيجة امتحان الترم الأول.

 

رابعا.. اضغط على ايقونة استعلام عن نتيجة امتحانات الصف الأول الثانوي للعام الحالي.

 

وزارة التربية والتعليم

أعلنت مديريات التربية والتعليم بالمحافظات ومنها القاهرة والجيزة، إتمام الاستعداد لإعلان نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس 2024، وذلك من خلال المواقع الرسمية وبوابة التعليم الأساسي قبل موعد إجازة منتصف العام الدراسي في 10 فبراير المقبل، و يترقب آلاف الطلبة والطالبات وأولياء الأمور، إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس 2024.

 

 

 

 

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رابط نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 برقم الجلوس

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